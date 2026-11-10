Tombamento de caminhão na Raposo Tavares afeta sete linhas de ônibus

Acidente no km 25 provocou interdições e congestionamento de 9,5 quilômetros no sentido São Paulo. Linhas ligam bairros de Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu das Artes e Itapevi à capital

Imagem: Globocop

O tombamento de um caminhão na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 25, em Cotia, afetou a operação de sete linhas de ônibus metropolitanos nesta terça-feira (10), segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). , afetou a operação de sete linhas de ônibus metropolitanos nesta terça-feira (10), segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

035 TRO: Mirante da Mata (Cotia) – Metrô Butantã (São Paulo).

036 TRO: Jardim São Marcos (Vargem Grande Paulista) – Metrô Morumbi (São Paulo).

036 BI1: Jardim Tomé (Embu das Artes) – Metrô Morumbi (São Paulo).

297 TRO: Caucaia do Alto (Cotia) – Metrô Morumbi (São Paulo).

396 TRO: Terminal Metropolitano de Cotia – Metrô Butantã (São Paulo).

422 TRO: Vila Nova Esperança (Itapevi) – Metrô Morumbi (São Paulo).

506 TRO: Jardim Sandra (Cotia) – Carrefour (São Paulo).



Acidente provocou congestionamento



A ocorrência foi registrada às 2h18, no sentido São Paulo (leste). Segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello, o caminhão atingiu a mureta de concreto por motivos ainda a serem esclarecidos e tombou na sequência.



O motorista ficou ileso.



Durante a operação, houve interdições parciais e um bloqueio momentâneo de todas as faixas e do acostamento, às 8h35, para o destombamento do veículo.



Um guindaste foi mobilizado para a remoção, concluída por volta das 10h. Na atualização das 10h11, a concessionária ainda registrava 9,5 quilômetros de congestionamento, entre os km 34 e 24,5, no sentido capital. A ocorrência foi registrada às 2h18, no sentido São Paulo (leste). Segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello, o caminhão atingiu a mureta de concreto por motivos ainda a serem esclarecidos e tombou na sequência.O motorista ficou ileso.Durante a operação, houve interdições parciais e um bloqueio momentâneo de todas as faixas e do acostamento, às 8h35, para o destombamento do veículo.Um guindaste foi mobilizado para a remoção, concluída por volta das 10h. Na atualização das 10h11, a concessionária ainda registrava 9,5 quilômetros de congestionamento, entre os km 34 e 24,5, no sentido capital.

Entre os serviços impactados estão linhas que atendem bairros de Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu das Artes e Itapevi, com itinerários em direção a estações de metrô e outros pontos da capital paulista.