Shopping Granja Vianna terá Natal temático do Bob Esponja e chegada do Papai Noel em novembro

Programação começa no dia 7 de novembro, com parque inspirado na Fenda do Biquíni, encontros com personagens e atrações para crianças; Bom Velhinho chega no dia 14

Imagem: Divulgação

O Natal vai ganhar um toque de aventura e diversão no Shopping Granja Vianna, em Cotia. A partir de 7 de novembro, o empreendimento recebe o Natal do Bob Esponja, uma programação temática inspirada no universo da Fenda do Biquíni, com parque de diversões, atividades interativas e encontros com personagens da animação.

Parque temático e encontros com personagens



A Praça de Eventos, no Piso L1, recebe o parque temático inspirado no desenho animado. Entre as atrações estão a Caça às Águas-vivas, atividade realizada em uma piscina de bolinhas, e a Escola de Pilotagem, na qual os visitantes poderão experimentar uma simulação de pilotagem de barco.



A abertura oficial acontece no sábado, 7 de novembro. A partir das 11h30, uma fanfarra percorre os corredores do shopping para convidar o público à estreia. Ao meio-dia, Bob Esponja e Patrick participam da celebração e conduzem as famílias até o parque.



Os visitantes também poderão encontrar os personagens em sessões de Meet & Greet, nos dias 7 e 28 de novembro e 12 de dezembro, sempre a partir das 14h. Os encontros serão realizados no Clubinho do Granja, no Piso L1, com oportunidade para fotos.



Papai Noel chega no dia 14



A chegada do Papai Noel está marcada para 14 de novembro, em uma festa com personagens natalinos, contação de histórias e apresentação de coral acompanhado por banda.



A programação começa às 14h30, com as atividades de Natal, e a chegada do Bom Velhinho está prevista para as 15h30. Uma parada natalina, acompanhada por personagens e bandinha, conduzirá o cortejo até o trono do Papai Noel.



Depois da recepção, as famílias poderão visitar o Bom Velhinho no Piso L1, em frente à loja do Palmeiras.



Segundo Marcelo Krob, superintendente do Shopping Granja Vianna, a proposta é reunir atrações e personagens conhecidos para proporcionar momentos de diversão e convivência entre as famílias durante o período natalino.



Confira a programação



Estreia do Natal Bob Esponja





Data: 7 de novembro de 2026

11h30: fanfarra pelos corredores do shopping

12h: abertura oficial do parque temático

14h: Meet & Greet com Bob Esponja e Patrick

Local: Praça de Eventos, Piso L1



Contação de histórias e Coral de Natal



Data: 14 de novembro

Horário: 14h30





Chegada do Papai Noel



Data: 14 de novembro de 2026

Horário: 15h30

Local: Praça de Eventos, Piso L1



Meet & Greet com Bob Esponja e Patrick



Datas: 7 e 28 de novembro e 12 de dezembro

Horário: a partir das 14h

Local: Clubinho do Granja, Piso L1



Evento gratuito.



Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).

A decoração e as atrações prometem transportar as famílias para o fundo do mar, reunindo o clima natalino ao humor de Bob Esponja e Patrick Estrela. A programação é promovida pelo shopping, administrado pela Alqia, e terá atividades especiais ao longo de novembro e dezembro.