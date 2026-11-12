Shopping Granja Vianna anuncia chegada de 5 novas lojas e amplia opções de gastronomia e serviços

Popeyes, Firehouse Subs e Cachorrão do Claudião abrem suas primeiras unidades em Cotia; empreendimento também recebe loja de acessórios e lava-rápido

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Conteúdo de Marca: O Shopping Granja Vianna, em Cotia, amplia seu mix de lojas com a chegada de cinco novas operações nos segmentos de gastronomia, moda e serviços. Entre as novidades estão três marcas gastronômicas que estreiam na cidade: Popeyes, Firehouse Subs e Cachorrão do Claudião.



Administrado pela Alqia, o empreendimento também passa a contar com a Évora, especializada em bijuterias e acessórios, e o lava-rápido Zé Beto, que amplia as opções de serviços oferecidas aos frequentadores do centro de compras.



Na área gastronômica, o Popeyes chega com seu cardápio especializado em frango. Já o Cachorrão do Claudião aposta em cachorro-quente como opção de refeição rápida e descontraída.



Outra novidade é o Firehouse Subs, rede norte-americana especializada em sanduíches no estilo sub, conhecidos pelo formato de submarino. A marca é conhecida pela utilização de carnes nobres e defumadas, aquecidas no vapor e combinadas com queijos.



Além das opções de alimentação, a Évora chega ao shopping com um portfólio de bijuterias e acessórios voltados a diferentes estilos. Na área de serviços, o lava-rápido Zé Beto oferece aos clientes a possibilidade de cuidar do veículo enquanto aproveitam a visita ao empreendimento.



Segundo Marcelo Krob, superintendente do Shopping Granja Vianna, a chegada das novas operações amplia a diversidade de opções disponíveis ao público e acompanha o crescimento da região.



“A entrada de novas operações amplia as opções aos clientes e contribui para a evolução do Shopping Granja Vianna como um espaço completo de compras, serviços e agenda dos eventos mais esperados. A diversidade de segmentos permite atender diferentes demandas do público e acompanhar o crescimento da região”, afirma.