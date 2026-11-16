Sem respostas da Sabesp, vereadores de Cotia prometem levar cobranças à Justiça

Após reunião pública marcada por questionamentos e falta de respostas, comissão da Câmara anunciou quatro medidas para pressionar a concessionária sobre abastecimento de água e serviços de esgoto

Foto: Câmara de Cotia

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Sabesp da Câmara Municipal de Cotia anunciou quatro novas medidas para cobrar explicações e providências da concessionária sobre os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto na cidade.

As decisões foram apresentadas após uma reunião pública realizada na quinta-feira (12), que contou com a participação de moradores e vereadores. Segundo a comissão, diversos questionamentos apresentados pelos parlamentares ficaram sem respostas.Entre as medidas anunciadas está o questionamento judicial sobre a cobrança de tarifas de esgoto em imóveis ou localidades que não possuem ligação com a rede coletora. A comissão também pretende fiscalizar a recomposição do asfalto nas vias onde a Sabesp realiza intervenções.Outra iniciativa será a realização de reuniões públicas descentralizadas nos bairros, com o objetivo de ampliar a participação dos moradores e reunir reclamações sobre os serviços prestados pela empresa.A CEI também informou que fará uma nova notificação à Sabesp, com possibilidade de convocação formal da direção da concessionária para prestar esclarecimentos.Durante a reunião, os integrantes da comissão afirmaram que o trabalho não deve se limitar a reuniões e discursos, mas resultar em medidas concretas para solucionar os problemas relatados pela população., afirmou o presidente da CEI, vereador Dr. Silvio Cabral (PT).Também participaram da reunião os vereadores Dr. Castor Andrade (PDT), Serginho Luiz (PSB) e Eduardo Nascimento (PSB), integrantes da comissão.