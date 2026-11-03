Professor de karatê de Cotia relata ter perdido patrocinadores após declarar apoio a Lula

Segundo João Henrique, recursos são utilizados para ajudar alunos de baixa renda em treinos e competições
|Imagem: Redes sociais
Um professor de karatê de Cotia afirma ter perdido dois patrocinadores de seu dojo após declarar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. João Henrique, faixa-preta 3º Dan da modalidade Shinshukan, estilo Shorin Ryu, diz que os representantes das empresas decidiram não renovar o apoio financeiro por discordarem de seu posicionamento político.
O caso aconteceu em outubro, quando o professor procurou os patrocinadores para renovar os contratos referentes ao período de outubro de 2026 a janeiro de 2027. Segundo ele, dois dos apoiadores informaram que não continuariam com o patrocínio em razão de suas manifestações políticas.
João mantém um dojo no Jardim Santana, em Cotia, onde oferece treinamento de karatê e atende alunos de diferentes condições financeiras, incluindo crianças e jovens de famílias de baixa renda. De acordo com o professor, parte dos estudantes enfrenta dificuldades para comprar equipamentos individuais e materiais necessários para participar de competições.
Para ajudar a custear essas despesas, o dojo mantém um banner publicitário com a logomarca do espaço e áreas destinadas à divulgação de empresas e empreendedores. O material fica exposto permanentemente no local de treinamento e também acompanha a equipe em eventos e campeonatos realizados em Cotia e outras cidades da região.
Cada espaço publicitário custa R$ 150 a cada quatro meses, o equivalente a R$ 37,50 mensais. Atualmente, o banner possui 18 espaços, que, juntos, representam uma arrecadação de R$ 2,7 mil por período de quatro meses.
Segundo João, o dinheiro é utilizado para comprar materiais de treinamento e competição, além de ajudar com despesas de pedágios, transporte e deslocamento dos atletas.
Em um relato divulgado nas redes sociais, o professor lamentou a decisão dos dois patrocinadores e afirmou que chegou a ouvir de um dos representantes que ficaria sem o apoio financeiro.
"É complicado o pessoal colocar a política acima da assistência social, acima de ajudar o próximo. É triste que as pessoas deixem a opinião e a democracia de lado quando o outro se manifesta de uma maneira diferente", declarou.
Apesar das desistências, João afirma que já foi procurado por outras duas empresas interessadas em apoiar o projeto. Ele também destaca que o banner oferece visibilidade aos patrocinadores, com exposição no dojo, em eventos esportivos e nas redes sociais, além de marcações nas publicações e divulgação em notícias sobre as participações da equipe.
O professor ressalta que o apoio empresarial é importante para garantir que alunos sem condições financeiras também possam participar de campeonatos e ter acesso aos materiais necessários para a prática esportiva.
Atualmente, o dojo também conta com apoio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia, principalmente no transporte para competições realizadas em outras cidades.