Professor de karatê de Cotia relata ter perdido patrocinadores após declarar apoio a Lula

Para ajudar a custear essas despesas, o dojo mantém um banner publicitário com a logomarca do espaço e áreas destinadas à divulgação de empresas e empreendedores. O material fica exposto permanentemente no local de treinamento e também acompanha a equipe em eventos e campeonatos realizados em Cotia e outras cidades da região.Cada espaço publicitário custa R$ 150 a cada quatro meses, o equivalente a R$ 37,50 mensais. Atualmente, o banner possui 18 espaços, que, juntos, representam uma arrecadação de R$ 2,7 mil por período de quatro meses.Segundo João, o dinheiro é utilizado para comprar materiais de treinamento e competição, além de ajudar com despesas de pedágios, transporte e deslocamento dos atletas.Em um relato divulgado nas redes sociais, o professor lamentou a decisão dos dois patrocinadores e afirmou que chegou a ouvir de um dos representantes que ficaria sem o apoio financeiro., declarou.Apesar das desistências, João afirma que já foi procurado por outras duas empresas interessadas em apoiar o projeto. Ele também destaca que o banner oferece visibilidade aos patrocinadores, com exposição no dojo, em eventos esportivos e nas redes sociais, além de marcações nas publicações e divulgação em notícias sobre as participações da equipe.O professor ressalta que o apoio empresarial é importante para garantir que alunos sem condições financeiras também possam participar de campeonatos e ter acesso aos materiais necessários para a prática esportiva.Atualmente, o dojo também conta com apoio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia, principalmente no transporte para competições realizadas em outras cidades.