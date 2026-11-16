Procurado por homicídio, homem condenado por três mortes é preso em Itapevi

Foto: PMSP





Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso na manhã desta segunda-feira (16), durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Professor Irineu Chaluppe, em Itapevi. Identificado como Felipe dos Santos, ele também possui condenações por outros dois homicídios e duas tentativas de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, Felipe caminhava pela avenida quando foi abordado por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.De acordo com informações divulgadas pela PM. os policiais decidiram realizar a abordagem após perceberem um volume na cintura do homem. Na sequência, uma consulta aos sistemas policiais revelou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.Felipe ainda tinha cinco anos, 11 meses e 19 dias de pena a cumprir por uma condenação por homicídio.Além do crime pelo qual era procurado, Felipe foi condenado por outros dois homicídios e duas tentativas de homicídio. Em um dos assassinatos, a vítima era irmão de uma policial militar que integra o mesmo batalhão responsável pela prisão.Após a abordagem, ele foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Itapevi e deverá retornar ao sistema prisional. A ocorrência foi registrada como captura de procurado.