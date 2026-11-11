Prefeitura atribuiu atraso na coleta de lixo em bairro de Cotia a problema logístico da empresa

Após reportagem do Cotia & Cia sobre as reclamações dos moradores, a coleta foi realizada

Foto enviada ao Cotia & Cia

Fala Cidadão: Moradores do bairro Morada Santa Fé, em Cotia, reclamam de falhas na coleta de lixo e cobram providências da Prefeitura. Segundo relatos encaminhados ao Cotia & Cia, o caminhão responsável pelo serviço, que deveria passar às segundas, quartas e sextas-feiras, não estaria cumprindo regularmente o cronograma. e cobram providências da Prefeitura. Segundo relatos encaminhados ao Cotia & Cia, o caminhão responsável pelo serviço, que deveria passar às segundas, quartas e sextas-feiras, não estaria cumprindo regularmente o cronograma.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Obras, atribuiu o atraso a problemas logísticos da empresa responsável pela prestação do serviço. Segundo a administração municipal,A Prefeitura informou ainda que a prestadora foi notificada e se comprometeu a regularizar a coleta nesta quarta-feira (11). Segundo uma moradora ouvida pelo Cotia & Cia, a coleta já foi realizada.