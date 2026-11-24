Há oportunidades para candidatos com e sem experiência, com destaque para 60 vagas de auxiliar de logística e 30 para operador de caixa

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Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar mais de 150 vagas disponíveis nesta semana em Cotia. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) reúne oportunidades em diferentes áreas profissionais, tanto para candidatos com experiência quanto para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Como se candidatar



Os interessados devem comparecer ao PAT de Cotia levando RG, CPF, Carteira de Trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.



O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Administrativo de Cotia, localizado na Rua Jorge Caixe, 306A, Jardim Nomura.

Açougueiro – 10 vagas (sem experiência);

Ajudante de açougueiro – 2 vagas (sem experiência);

Ajudante de estruturas metálicas – 1 vaga (sem experiência);

Ajudante de motorista – 3 vagas (com experiência);

Alimentador de linha de produção – 1 vaga (com experiência);

Atendente do setor de frios e laticínios – 3 vagas (sem experiência);

Auxiliar de limpeza – 4 vagas (com experiência);

Auxiliar de linha de produção – 21 vagas (com experiência);

Auxiliar de logística – 60 vagas (com experiência);

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga (sem experiência);

Caldeireiro montador – 1 vaga (com experiência);

Caseiro – 1 vaga (com experiência);

Eletricista de instalações – 2 vagas (com experiência);

Faxineiro – 2 vagas (sem experiência);

Jardineiro – 1 vaga (com experiência);

Motorista de caminhão – 2 vagas (com experiência);

Motorista de caminhão guincho leve – 4 vagas (com experiência);

Operador de caixa – 30 vagas (sem experiência);

Porteiro – 2 vagas (com experiência);

Repositor de mercadorias – 13 vagas (sem experiência);

Soldador de solda elétrica e oxiacetileno – 1 vaga (com experiência);

Técnico de segurança do trabalho – 3 vagas (com experiência);

Técnico eletrônico – 2 vagas (com experiência);

Zelador – 1 vaga (com experiência).

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de logística, com 60 oportunidades que exigem experiência, e operador de caixa, com 30 vagas sem exigência de experiência. Também há 21 vagas para auxiliar de linha de produção e 13 para repositor de mercadorias.A lista contempla ainda oportunidades para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de motorista, alimentador de linha de produção, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, caldeireiro montador, caseiro, eletricista de instalações, faxineiro, jardineiro, motorista de caminhão, motorista de guincho leve, porteiro, soldador, técnico de segurança do trabalho, técnico eletrônico e zelador.Além da divulgação de vagas, o PAT oferece serviços de apoio aos trabalhadores, como cadastro de currículos, encaminhamento para processos seletivos compatíveis com o perfil profissional e orientações sobre serviços relacionados ao trabalho, incluindo a Carteira de Trabalho Digital.