Parque Estadual do Morro Grande celebra primeiro aniversário com corrida gratuita de 22 km

Trail Run será realizado neste domingo (8), com percurso por estradas de terra em meio à Mata Atlântica. Inscrições são gratuitas e seguem abertas até sábado (7), com vagas limitadas

Foto: Prefeitura de Cotia

O Parque Estadual do Morro Grande, em Cotia, comemora seu primeiro aniversário com uma programação especial voltada ao esporte e ao contato com a natureza. A primeira atividade será uma corrida de montanha (Trail Run) de 22 quilômetros, marcada para domingo (8 de novembro), com participação gratuita.



Um ano de proteção a uma das principais áreas verdes de Cotia



O aniversário marca uma conquista importante para a preservação ambiental do município. Criado oficialmente em 4 de novembro de 2025, o Parque Estadual do Morro Grande surgiu a partir da transformação da antiga Reserva Florestal do Morro Grande em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral.



Com aproximadamente 10.870 hectares, a área integra a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo e abriga uma rica biodiversidade, com centenas de espécies de árvores e aves, além de dezenas de espécies de mamíferos.



O parque também tem papel estratégico na proteção de nascentes e mananciais que contribuem para o abastecimento de mais de 400 mil pessoas na Região Metropolitana de São Paulo.



A criação da unidade foi resultado de uma mobilização envolvendo movimentos ambientalistas, sociedade civil e poder público. A mudança de categoria fortaleceu a proteção da biodiversidade e abriu novas possibilidades para atividades de pesquisa científica, educação ambiental e visitação pública regulamentada.



Orientações aos participantes



A atividade é destinada a pessoas com idade mínima de 18 anos. Como o percurso exige autonomia dos corredores, cada participante deverá levar sua própria água e alimentação para o trajeto.



A organização também estabeleceu regras para garantir a conservação da área protegida. Não será permitido deixar embalagens, garrafas ou qualquer tipo de resíduo pelo caminho. Os corredores deverão permanecer nos trajetos autorizados e não poderão retirar ou danificar plantas, flores, sementes, galhos ou outros elementos da vegetação nativa.



Também está proibido entrar, nadar ou tomar banho em cachoeiras, represas e demais corpos d'água durante o percurso.



Programação continua em novembro



As comemorações do primeiro aniversário do Parque Estadual do Morro Grande terão continuidade no dia 29 de novembro, com uma trilha de bicicleta, também com início previsto para as 7h.



As atividades contam com apoio da Prefeitura de Cotia, do programa Vem Viver Cotia e da Secretaria Municipal de Turismo.

A proposta é reunir corredores para um treino em meio à Mata Atlântica, percorrendo estradas de terra em uma das regiões de maior riqueza ambiental do município. O trajeto poderá incluir trilhas, subidas, descidas, pedras, lama e terrenos irregulares, exigindo preparo físico e experiência em percursos de nível técnico.A concentração dos participantes está prevista para as 6h30, na Avenida das Graças, 755, em frente à UBS do Morro Grande. A largada será às 7h, pontualmente.As inscrições devem ser feitas até sábado (7), mas as vagas são limitadas. A organização poderá restringir o número de participantes por questões de segurança, capacidade operacional e preservação ambiental.