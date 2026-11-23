Medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro fazem parte do tratamento do diabetes e da obesidade, conforme suas indicações. Com a popularização desses medicamentos, surgiram dúvidas sobre possíveis efeitos na visão. Conhecer as informações oficiais ajuda a utilizar esses tratamentos com mais segurança.

Em junho de 2025, a Anvisa solicitou a inclusão, nas bulas dos medicamentos com semaglutida, de uma reação adversa muito rara chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. Ela ocorre quando há diminuição da circulação de sangue no nervo que leva as informações dos olhos ao cérebro, podendo causar perda repentina da visão e deixar sequelas permanentes.Em novembro de 2026, a FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, também determinou a inclusão de uma advertência sobre o possível aumento desse risco em medicamentos dessa família, incluindo a tirzepatida, presente no Mounjaro. A ocorrência é rara, e os mecanismos envolvidos continuam sendo estudados.Também precisa ficar atento, mesmo sem diabetes e com a visão preservada. O alerta sobre o nervo óptico também se aplica ao tratamento da obesidade. O risco individual depende de fatores como histórico de saúde, pressão alta e apneia do sono.Existe ainda outra situação em pessoas com diabetes e lesões na retina. Quando a glicose cai muito rapidamente, pode ocorrer uma piora inicial dessas alterações. Quem já tem retinopatia diabética precisa informar o médico e manter acompanhamento oftalmológico.Semaglutida e tirzepatida oferecem benefícios comprovados quando bem indicadas. A escolha do tratamento deve considerar as necessidades e os riscos de cada pessoa, sempre com acompanhamento profissional.Durante o uso, perda repentina da visão, uma nova mancha escura ou piora rápida da capacidade de enxergar exigem atendimento imediato, mesmo sem dor. Para quem está sem sintomas, qualquer mudança na medicação deve ser discutida com o prescritor.