Projeto Fábrica de Graffiti reúne artistas de Osasco, Carapicuíba e São Paulo para criar uma obra coletiva inspirada no tema “Osasco do Amanhã”; estudantes da rede municipal também participarão de oficinas de arte urbana

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Um muro de 2.600 metros quadrados da fábrica da Belgo Arames, em Osasco, será transformado em uma grande intervenção de arte urbana. A iniciativa reunirá 32 artistas de Osasco, Carapicuíba e São Paulo entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, em mais uma edição do projeto Fábrica de Graffiti.

Com o tema “Osasco do Amanhã: Juventude, Cultura e Criatividade”, a proposta é criar uma obra coletiva que represente a diversidade cultural da cidade, valorizando manifestações artísticas que surgem nas ruas e nas comunidades.Patrocinada pela Belgo Arames, a ação busca incentivar a economia criativa e dar visibilidade aos artistas da região, além de destacar o protagonismo da juventude na construção de uma cidade mais criativa, sustentável e inclusiva.Segundo Paula Mesquita Lage, produtora executiva do Fábrica de Graffiti, os artistas terão como referências elementos como dança, música, grafite e tradições populares. A intenção é estabelecer uma conexão entre as raízes culturais de Osasco e as novas gerações.Para Liene Maciel, gerente de Branding e Comunicação da Belgo Arames, a iniciativa também representa uma aproximação da empresa com a comunidade, ao abrir espaço para que artistas locais expressem suas histórias e identidades.Um dos diferenciais desta edição será o processo colaborativo de criação. Parte dos participantes desenvolverá propostas visuais em conjunto. Mesmo nos trabalhos individuais, a orientação é incorporar elementos de integração entre as pinturas, criando uma identidade visual coletiva ao longo dos 2.600 m².O projeto reúne artistas independentes e integrantes de coletivos de grafite, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da cena artística regional.Entre os participantes estão Lais da Lama, Lia Fenix, Mari Monteiro, Mariana Calle, Mimpi, Wall, Cah Fror, Ishē, Julia Rodrigues, Kika, Nihao, Rellyson, Gui Matsumoto, Deise, Del, Derf, Fernando Pow, Cleo, Lady Brown, Sirius e Kari.Também participam três coletivos: Cheira Tinta Crew, representada por Eric, Jamil e Rato; Gamex Crew, com Shesko, Bonus, Rotka e Du2; e PAC Crew, com Chambz, ETS, Ketu e Origi.Além da intervenção na fábrica, o projeto terá uma programação de arte-educação para 60 alunos da EMEF Marechal Bittencourt, considerada a escola municipal mais antiga de Osasco, fundada em 1949.As atividades serão realizadas entre 24 e 27 de novembro, com turmas de 30 estudantes nos períodos da manhã e da tarde.A programação inclui oficinas de desenho de letras, personagens e cenários, pintura em tela, técnicas de cores e história do movimento hip-hop. Um dos destaques será a intervenção de grafite na fachada da própria escola, realizada pelos alunos com acompanhamento de arte-educadores.A proposta é aproximar os estudantes da arte urbana e estimular a criatividade, conectando a história da instituição às novas gerações.Criado em 2019, o Fábrica de Graffiti promove intervenções artísticas em espaços industriais e urbanos de diferentes regiões do Brasil.Ao longo de suas primeiras 20 edições, o projeto passou por municípios de seis estados e reuniu aproximadamente 250 artistas. As intervenções já ocuparam muros industriais, fachadas de prédios, praças, pistas de skate, quadras esportivas e até um vagão de trem.Entre os trabalhos realizados está um mural de 1.600 m² em homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento, produzido pelo artista Kaká Chazz, no Centro de Belo Horizonte.Projeto: Fábrica de Graffiti – Osasco do Amanhã: Juventude, Cultura e CriatividadeLocal: Fábrica da Belgo Arames – Avenida Marechal Rondon, 1215, Centro, Osasco.Período da produção artística: 30 de novembro a 12 de dezembro de 2026.Área da intervenção: 2.600 m².Participação: 32 artistas de Osasco, Carapicuíba e São Paulo.Patrocínio: Belgo Arames.