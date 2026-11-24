Após décadas sem contato com o filho, mulher relatou que precisou se separar da criança ainda bebê porque a empregadora não aceitava sua presença na residência

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O resgate ocorreu em 12 de novembro, durante uma força-tarefa que reuniu a Auditoria-Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Polícia Federal (PF).



A fiscalização calculou em R$ 1.736.667,15 o valor dos direitos trabalhistas não pagos ao longo dos anos. A mulher prestava serviços à família desde 1991. Entre as tarefas estavam a limpeza da residência, a lavagem de roupas e os cuidados com quatro cachorros da empregadora.



Além disso, acompanhava a mulher nas atividades de feirante. Entre 1991 e 2019, trabalhava na feira às quintas-feiras e aos domingos e também participava das compras de mercadorias na Ceagesp. Depois de 2019, passou a frequentar a feira apenas aos domingos.



Moradia em condições precárias



Os auditores encontraram condições degradantes no espaço destinado à trabalhadora. Ela dormia em uma área isolada no andar superior da residência, próxima ao local onde ficavam os animais, e guardava seus pertences em caixas de papelão.



Segundo a fiscalização, o local não tinha estrutura adequada para higiene. Durante a noite, ela utilizava recipientes para fazer as necessidades e tomava banho em uma bacia, porque não havia estrutura para escoar a água.



A trabalhadora também relatou que não frequentou a escola durante as décadas em que viveu com a família. Os empregadores alegaram que ela teria deficiência intelectual, mas, segundo os auditores, não apresentaram laudo médico que comprovasse essa condição.



Trabalhadora relata que perdeu contato com o filho



Outro aspecto investigado é a separação da mulher de seu filho ainda bebê. Segundo o relato prestado aos auditores, quando chegou à região de Itapecerica da Serra, ela estava em situação de vulnerabilidade e tinha uma criança pequena.



Depois de passar a morar com a família empregadora, teria sido obrigada a deixar o bebê com o irmão, para que fosse criado pelo pai, porque a empregadora não aceitava que a criança permanecesse na residência.



Desde então, afirmou nunca mais ter tido contato com o filho e sequer recebido fotografias dele. As circunstâncias da separação continuam sob investigação.





Família assina acordo após resgate



Após a operação, a família empregadora assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), comprometendo-se a reconhecer formalmente os vínculos de trabalho e quitar as verbas devidas.



O acordo prevê também recolhimentos previdenciários e de FGTS, além de indenização e outros compromissos com a trabalhadora. Ela terá direito a seis parcelas do seguro-desemprego especial destinado a pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão.



Depois de deixar a residência, passou a receber acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Embu das Artes, que deverá auxiliar na articulação dos atendimentos e na reconstrução de sua autonomia.



Outro resgate ocorreu na capital paulista



O caso de Embu das Artes não foi o único registrado recentemente na Grande São Paulo. Em 10 de novembro, uma trabalhadora doméstica de 62 anos foi resgatada na capital paulista após mais de 40 anos ligada à mesma família.



Segundo a fiscalização, ela trabalhava sem salário, não tinha folgas regulares e não recebia férias ou 13º salário. Mesmo aposentada, não tinha controle sobre os próprios recursos. A mulher também relatou que teve uma filha retirada dela poucos dias após o parto, na década de 1990. O episódio está sob investigação.



Nesse segundo caso, os auditores calcularam uma dívida superior a R$ 2 milhões em direitos trabalhistas. A mulher foi encaminhada a um local seguro e passou a receber atendimento médico e acompanhamento da assistência social.

Uma mulher de 59 anos foi resgatada de condições análogas à escravidão após passar cerca de 35 anos trabalhando sem receber salário para uma família em Embu das Artes. Segundo a Auditoria-Fiscal do Trabalho, ela realizava serviços domésticos e também atuava como feirante, sem registro formal ou pagamento pelos serviços prestados.