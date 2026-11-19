Promotor Felipe Bragantini afirma que menino de 6 anos foi morto para provocar sofrimento à mãe; denúncia também relata agressões e ameaças anteriores com arma de fogo

Foto: Reprodução

pelas mortes da advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e de seu filho, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, em Cotia. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) ofereceu denúncia contra Eric Conrado Alves de Almeida





crimes de feminicídio e vicaricídio - quando uma pessoa mata um filho ou alguém próximo da vítima com o objetivo de causar sofrimento ou puni-la.



Na denúncia, o promotor de Justiça Felipe Bragantini de Lima sustenta que Eric matou Anna Gabriela por asfixia e, em seguida, matou a criança por sufocação. Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre a noite de 1º de novembro e a madrugada de 2 de novembro de 2026, no apartamento 43, bloco 1, do Condomínio Costa Verde, na Estrada Manoel Lages do Chão, no bairro Lajeado.



O Ministério Público afirma que o acusado mantinha um relacionamento amoroso com Anna Gabriela e que já havia praticado agressões contra ela. A denúncia aponta que as mortes foram cometidas em um contexto de violência doméstica e familiar.



Em relação a Raphael, a acusação sustenta que o menino foi morto com o propósito específico de fazer a mãe sofrer e puni-la. Os corpos foram encontrados lado a lado sobre a cama de casal do apartamento.



Horários e saída do condomínio



Conforme os elementos reunidos no inquérito, Eric entrou no condomínio acompanhado de Anna Gabriela e Raphael às 21h36 de 1º de novembro. Ele deixou o local sozinho às 2h14 do dia seguinte. O documento destaca que não houve registro da entrada de outras pessoas no condomínio naquele intervalo.



O Ministério Público também aponta que foi o próprio acusado quem, por intermédio de uma advogada, comunicou a existência dos dois corpos no imóvel. A acusação foi apresentada à 1ª Vara Criminal da cidade e atribui ao investigado os- quando uma pessoa mata um filho ou alguém próximo da vítima com o objetivo de causar sofrimento ou puni-la.Na denúncia, o promotor de Justiçasustenta que Eric matou Anna Gabriela por asfixia e, em seguida, matou a criança por sufocação. Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre a noite de 1º de novembro e a madrugada de 2 de novembro de 2026, no apartamento 43, bloco 1, do Condomínio Costa Verde, na Estrada Manoel Lages do Chão, no bairro Lajeado.O Ministério Público afirma que o acusado mantinha um relacionamento amoroso com Anna Gabriela e que já havia praticado agressões contra ela. A denúncia aponta que as mortes foram cometidas em um contexto de violência doméstica e familiar.Em relação a Raphael, a acusação sustenta que o menino foi morto com o propósito específico de fazer a mãe sofrer e puni-la. Os corpos foram encontrados lado a lado sobre a cama de casal do apartamento.Conforme os elementos reunidos no inquérito, Eric entrou no condomínio acompanhado de Anna Gabriela e Raphael às 21h36 de 1º de novembro. Ele deixou o local sozinho às 2h14 do dia seguinte. O documento destaca que não houve registro da entrada de outras pessoas no condomínio naquele intervalo.O Ministério Público também aponta que foi o próprio acusado quem, por intermédio de uma advogada, comunicou a existência dos dois corpos no imóvel.



MP aponta agravantes e pede julgamento pelo Tribunal do Júri



A denúncia descreve circunstâncias que, segundo o Ministério Público, agravam os dois crimes.



No caso de Anna Gabriela, a Promotoria aponta que o feminicídio foi cometido contra uma mulher em contexto de violência doméstica e familiar, com emprego de asfixia e recurso que dificultou sua defesa. A acusação também destaca que o crime ocorreu na presença física do filho da vítima.



Já em relação a Raphael, o Ministério Público sustenta a prática de vicaricídio contra uma criança, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou sua defesa. A acusação considera que o menino foi assassinado justamente para atingir emocionalmente a mãe.



Com base nesses elementos, o promotor pede que Eric seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, além de requerer a fixação de uma indenização mínima aos familiares das vítimas em caso de condenação.



Promotoria pede prisão preventiva e aponta ameaças anteriores



Além de apresentar a denúncia, o Ministério Público pediu a decretação da prisão preventiva de Eric. O promotor argumenta que a medida é necessária para garantir a ordem pública e evitar uma possível fuga.



Entre os argumentos apresentados está um episódio anterior, registrado em boletim de ocorrência de 3 de fevereiro de 2026, no mesmo condomínio onde ocorreram as mortes.



Segundo o documento, Eric teria ameaçado um morador, identificado como Hugo de Souza Leal Figueiredo, após acusá-lo de ter olhado para sua esposa. Na ocasião, o acusado teria ido até seu veículo, pegado uma arma de fogo e ameaçado a vítima na presença do síndico.



A Promotoria relaciona esse episódio aos relatos de que Eric também teria exibido uma arma para Anna Gabriela e ameaçado atirar em familiares dela. O documento informa que as armas mencionadas não foram localizadas.



Diante disso, o promotor solicitou a abertura de um novo inquérito policial para investigar a ameaça contra o morador e eventual posse ou porte ilegal de arma de fogo.



Outro argumento utilizado para justificar a prisão preventiva é o risco de fuga. Conforme a manifestação, depois das mortes, Eric teria se ocultado e foi localizado somente após diligências policiais. No momento em que foi encontrado, estava com passaportes brasileiro e português, além do documento de viagem da criança.



O Ministério Público também destaca que o acusado possui nacionalidade portuguesa e argumenta que essa condição poderia dificultar uma eventual aplicação da lei penal caso ele deixasse o Brasil.







Relembre o caso



Anna Gabriela e Raphael foram encontrados mortos em 3 de novembro de 2026, em um apartamento no Condomínio Costa Verde, no bairro Lajeado, em Cotia. O caso mobilizou as forças de segurança e teve repercussão na região.



Eric foi localizado e preso no dia seguinte, 4 de novembro, no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. Ele passou a ser investigado pelas duas mortes.



A investigação apurou que Anna Gabriela e Eric mantiveram um relacionamento marcado por episódios de violência, conforme os relatos reunidos no inquérito policial.



Com a apresentação da denúncia, o Ministério Público formaliza a acusação e pede que o processo siga para julgamento pelo Tribunal do Júri. A denúncia ainda depende de recebimento pela Justiça, e as acusações deverão ser analisadas durante a tramitação do processo.





Anna Gabriela e Raphael foram encontrados mortos em 3 de novembro de 2026, em um apartamento no Condomínio Costa Verde, no bairro Lajeado, em Cotia. O caso mobilizou as forças de segurança e teve repercussão na região.Ele passou a ser investigado pelas duas mortes.A investigação apurou que Anna Gabriela e Eric mantiveram um relacionamento marcado por episódios de violência, conforme os relatos reunidos no inquérito policial.Com a apresentação da denúncia, o Ministério Público formaliza a acusação e pede que o processo siga para julgamento pelo Tribunal do Júri. A denúncia ainda depende de recebimento pela Justiça, e as acusações deverão ser analisadas durante a tramitação do processo.

tenta localizar a defesa de Eric para que se manifeste sobre a denúncia.