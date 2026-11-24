Acusação aponta que empresário sacou uma arma e a apontou para um vizinho após uma discussão, em fevereiro; episódio é anterior às mortes da advogada Anna Gabriela e do filho dela, Raphael, no mesmo residencial, em novembro
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O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria de Justiça de Cotia, ofereceu uma nova denúncia contra Eric Conrado Alves de Almeida, investigado pelas mortes da advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, ocorridas em novembro deste ano.
Desta vez, a acusação envolve um episódio registrado em 3 de fevereiro de 2026, quando Eric teria ameaçado um morador do Condomínio Costa Verde, no bairro Lajeado, em Cotia, utilizando uma arma de fogo.
A denúncia foi apresentada em 21 de novembro pelo promotor de Justiça Felipe Bragantini de Lima. Eric é acusado de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
O Ministério Público pede que ele responda pelos dois crimes em concurso material, ou seja, com a possibilidade de aplicação das penas correspondentes a cada infração.
Discussão começou após objeto ser arremessado contra motociclista
De acordo com a denúncia, o episódio aconteceu por volta das 19h, nas dependências internas do Condomínio Costa Verde, localizado na Estrada Manoel Lages do Chão, nº 850.
Na ocasião, a vítima trafegava de motocicleta pelo interior do residencial quando Eric teria arremessado um objeto em sua direção.
O motociclista parou para recolher o objeto, momento em que Eric se aproximou e o acusou de ter olhado para sua esposa. Os dois começaram a discutir.
Ainda segundo a versão apresentada pelo Ministério Público, Eric foi até uma caminhonete Chevrolet S10, retirou uma arma de fogo que estava atrás do banco do passageiro e, segurando-a com a mão esquerda, apontou em direção ao morador.
O síndico do condomínio presenciou a situação e questionou Eric se ele possuía autorização para portar a arma. Também avisou que acionaria a Polícia Militar.
Conforme a denúncia, somente depois da intervenção do síndico o acusado guardou a arma novamente no interior do veículo.
A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Cotia em 10 de fevereiro e formalizou representação criminal contra Eric.
MP pede informações sobre armas registradas em nome do acusado
Na manifestação que acompanha a denúncia, o promotor Felipe Bragantini de Lima também solicitou que o Exército Brasileiro, por meio do Comando da 2ª Região Militar, e a Polícia Federal informem se Eric possuía, em 3 de fevereiro, registro como colecionador, atirador desportivo ou caçador (CAC).
A Promotoria quer saber ainda quais armas de fogo estavam ou estiveram registradas em nome dele, incluindo marca, modelo, calibre, número de série e classificação de uso.
O Ministério Público também requisitou informações sobre eventual autorização de porte de arma de fogo, guia de tráfego válida e o local onde os armamentos eram armazenados.
O promotor deixou de oferecer benefícios como acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e transação penal. Entre as justificativas, apontou a natureza dos crimes, as penas previstas e o fato de Eric estar preso por outra acusação, relacionada às mortes de Anna Gabriela e Raphael.
Episódio ocorreu no mesmo condomínio onde mãe e filho foram encontrados mortos
O caso ganha relevância por ter ocorrido no mesmo residencial onde, nove meses depois, Anna Gabriela e Raphael foram encontrados mortos.
Como o Cotia & Cia já noticiou, o Ministério Público denunciou Eric pelas mortes da advogada e da criança, atribuindo a ele os crimes de feminicídio e vicaricídio.
Segundo a acusação, os assassinatos ocorreram entre a noite de 1º de novembro e a madrugada de 2 de novembro, no apartamento onde mãe e filho moravam, no Condomínio Costa Verde.
A denúncia sustenta que Anna Gabriela foi morta por asfixia e que Raphael foi assassinado por sufocação, com o objetivo de atingir emocionalmente e punir a mãe.
O Ministério Público também apontou um histórico de violência no relacionamento entre Eric e Anna Gabriela, incluindo relatos de ameaças envolvendo armas de fogo e familiares da advogada.
Na manifestação em que pediu a prisão preventiva do investigado, a Promotoria já havia mencionado o episódio de fevereiro como um dos elementos considerados para avaliar a periculosidade do acusado.
Eric foi localizado e preso em 4 de novembro, no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, um dia depois de os corpos de Anna Gabriela e Raphael serem encontrados em Cotia.
Na ocasião, segundo a investigação, ele estava com passaportes brasileiro e português, além do documento de viagem da criança.
O Cotia & Cia não conseguiu localizar a defesa de Eric para comentar a nova denúncia. O espaço permanece aberto para manifestação.