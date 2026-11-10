Moradores enfrentam problemas com a coleta de lixo em bairro de Cotia

Segundo relatos, caminhão não estaria cumprindo o cronograma de coleta, previsto para três vezes por semana. Acúmulo de resíduos atrai animais e caçamba do bairro está lotada

Imagem encaminhada ao Cotia & Cia

Fala Cidadão: Moradores do bairro Morada Santa Fé, em Cotia, relatam problemas na coleta de lixo e cobram providências da Prefeitura. Segundo as reclamações encaminhadas ao Cotia & Cia, o caminhão responsável pelo serviço deveria passar às segundas, quartas e sextas-feiras, mas não estaria cumprindo regularmente o cronograma. : Moradores do bairro Morada Santa Fé, em Cotia, relatam problemas na coleta de lixo e cobram providências da Prefeitura. Segundo as reclamações encaminhadas ao, o caminhão responsável pelo serviço deveria passar às segundas, quartas e sextas-feiras, mas não estaria cumprindo regularmente o cronograma.



Com a falha na prestação do serviço, os resíduos permanecem acumulados nas ruas e acabam sendo espalhados por animais, principalmente cachorros, que rasgam os sacos de lixo em busca de alimentos.



Um dos moradores tenta recolher e organizar os resíduos espalhados para evitar que a situação fique ainda pior, mas, segundo os relatos, a quantidade de lixo acumulada é grande e o esforço individual não tem sido suficiente para resolver o problema.



Os moradores também apontam que a caçamba de lixo disponível no bairro já está lotada, aumentando a preocupação com o acúmulo de resíduos e as condições de limpeza do local.





Imagem encaminhada ao Cotia & Cia

OUTRO LADO



O Cotia & Cia procurou a Prefeitura de Cotia para questionar os motivos das falhas na coleta, verificar se a administração municipal tinha conhecimento das reclamações e saber quando o serviço seria regularizado. Até o fechamento desta reportagem, a administração municipal não havia encaminhado resposta dentro do prazo estabelecido. O espaço permanece aberto para manifestação.









