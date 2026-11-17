Cioeste Run será realizada em 29 de novembro, com largada no Parque da Cidade; participantes deverão doar 1 kg de alimento para retirar o kit
|Foto: Prefeitura de Itapevi
Itapevi recebe no próximo dia 29 de novembro (domingo), às 7h, a Cioeste Run – Etapa Itapevi, uma corrida de rua gratuita com percurso de 5 quilômetros.
As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (18), a partir das 12h, exclusivamente pelo site do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste). As vagas são limitadas.
A prova é promovida pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Cioeste, e tem como proposta incentivar a prática esportiva, a qualidade de vida e a integração entre corredores de diferentes cidades da região.
A largada e a chegada serão realizadas nas proximidades do Parque da Cidade, utilizando o mesmo trajeto da tradicional corrida de 5 km do município.
A prova é promovida pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Cioeste, e tem como proposta incentivar a prática esportiva, a qualidade de vida e a integração entre corredores de diferentes cidades da região.
A largada e a chegada serão realizadas nas proximidades do Parque da Cidade, utilizando o mesmo trajeto da tradicional corrida de 5 km do município.
Inscrições gratuitas e ação solidária
Apesar de não haver cobrança de inscrição, os participantes deverão doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, para retirar o kit da corrida.
Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade Acolher, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social em Itapevi.
A retirada dos kits será realizada no dia 27 de novembro (sexta-feira), das 8h às 18h, no Parque da Cidade. Cada corredor receberá uma camiseta oficial e um número de peito com chip para cronometragem.
Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas, enquanto os primeiros colocados serão premiados com troféus.
Percurso de 5 quilômetros
A largada acontecerá na Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, em frente ao Parque da Cidade.
Os corredores seguirão pela Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029), no sentido da Rodovia Castello Branco, com retorno nas proximidades do Centro de Logística de Itapevi (CLI).
Na volta, o trajeto seguirá pela SP-029, no sentido Centro, passando pela Avenida Presidente Vargas e pela Rua José Michelotti, até a linha de chegada.
Primeira edição aconteceu em Santana de Parnaíba
A Cioeste Run foi criada para incentivar a prática esportiva e fortalecer a integração entre os municípios da região oeste metropolitana. A primeira edição ocorreu em 31 de agosto de 2025, em Santana de Parnaíba, e reuniu mais de mil participantes, com provas de corrida de 8 quilômetros e caminhada de 4 quilômetros.
Com o lema "Conectando Cidades, Movendo Pessoas", o projeto busca ampliar o acesso ao esporte e promover atividades que unem saúde, lazer e solidariedade.
Serviço – Cioeste Run | Etapa Itapevi
Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)
Horário: 7h
Local: Parque da Cidade de Itapevi
Percurso: 5 km
Inscrições: Gratuitas, a partir de 18 de novembro, às 12h, pelo site do Cioeste.
Retirada dos kits: 27 de novembro, das 8h às 18h, no Parque da Cidade.
Kit: Camiseta oficial e número de peito com chip.
Doação obrigatória: 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.
Premiação: Troféus para os primeiros colocados e medalhas para todos os participantes.