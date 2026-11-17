Cioeste Run será realizada em 29 de novembro, com largada no Parque da Cidade; participantes deverão doar 1 kg de alimento para retirar o kit

Foto: Prefeitura de Itapevi





Itapevi recebe no próximo dia 29 de novembro (domingo), às 7h, a Cioeste Run – Etapa Itapevi, uma corrida de rua gratuita com percurso de 5 quilômetros.





exclusivamente pelo site do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste). As vagas são limitadas.



A prova é promovida pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Cioeste, e tem como proposta incentivar a prática esportiva, a qualidade de vida e a integração entre corredores de diferentes cidades da região.



A largada e a chegada serão realizadas nas proximidades do Parque da Cidade, utilizando o mesmo trajeto da tradicional corrida de 5 km do município. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (18), a partir das 12h,. As vagas são limitadas.A prova é promovida pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Cioeste, e tem como proposta incentivar a prática esportiva, a qualidade de vida e a integração entre corredores de diferentes cidades da região.A largada e a chegada serão realizadas nas proximidades do Parque da Cidade, utilizando o mesmo trajeto da tradicional corrida de 5 km do município.



Inscrições gratuitas e ação solidária



Apesar de não haver cobrança de inscrição, os participantes deverão doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, para retirar o kit da corrida.



Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade Acolher, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social em Itapevi.



A retirada dos kits será realizada no dia 27 de novembro (sexta-feira), das 8h às 18h, no Parque da Cidade. Cada corredor receberá uma camiseta oficial e um número de peito com chip para cronometragem.



Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas, enquanto os primeiros colocados serão premiados com troféus.



Percurso de 5 quilômetros



A largada acontecerá na Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, em frente ao Parque da Cidade.



Os corredores seguirão pela Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029), no sentido da Rodovia Castello Branco, com retorno nas proximidades do Centro de Logística de Itapevi (CLI).



Na volta, o trajeto seguirá pela SP-029, no sentido Centro, passando pela Avenida Presidente Vargas e pela Rua José Michelotti, até a linha de chegada.



Primeira edição aconteceu em Santana de Parnaíba



A Cioeste Run foi criada para incentivar a prática esportiva e fortalecer a integração entre os municípios da região oeste metropolitana. A primeira edição ocorreu em 31 de agosto de 2025, em Santana de Parnaíba, e reuniu mais de mil participantes, com provas de corrida de 8 quilômetros e caminhada de 4 quilômetros.



Com o lema "Conectando Cidades, Movendo Pessoas", o projeto busca ampliar o acesso ao esporte e promover atividades que unem saúde, lazer e solidariedade.