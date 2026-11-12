Homem que matou adolescente após discussão na Festa do Peão de Cotia é condenado a 19 anos

Um homem foi condenado a 19 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Felipe Davi de Jesus, de 16 anos, ocorrido em abril de 2011, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. A sentença foi proferida nesta quinta-feira (12), após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cotia.





O julgamento foi acompanhado pelo promotor de Justiça Felipe Bragantini, que atuou na acusação durante a sessão plenária do Tribunal do Júri.De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), o crime aconteceu na noite de 2 de abril de 2011, nas proximidades da Rua Vaz Pires, em Caucaia do Alto.A investigação apontou que Jefferson agiu em conjunto com o irmão, que tinha 17 anos na época. Os dois teriam discutido com Felipe durante a Festa do Peão de Cotia, depois que o adolescente esbarrou no acusado e pisou em seu pé.Ainda segundo a acusação, após o desentendimento, os irmãos teriam decidido matar o adolescente. Para isso, convidaram Felipe para acompanhá-los até Caucaia do Alto, sob o pretexto de que fariam uso de drogas.Durante o trajeto, nas proximidades da residência dos envolvidos, a vítima foi levada para um matagal. No local, os dois teriam segurado Felipe e desferido diversos golpes com um pedaço de madeira até a morte. Em seguida, o corpo foi empurrado para um barranco.A denúncia do Ministério Público também apontou que, após o homicídio, os envolvidos levaram pertences de Felipe: uma carteira com documentos pessoais e R$ 50, um aparelho celular e um par de tênis da marca Adidas, nas cores preta e prata.Segundo o documento, o tênis foi posteriormente localizado em poder de Jefferson. A acusação também registrou que o réu e o irmão confessaram a participação nos crimes.O Ministério Público sustentou que o homicídio foi cometido por motivo fútil, em razão de uma discussão banal, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido atraída ao local sob um pretexto e surpreendida pelos agressores.Na sentença, o juiz André Luiz da Silva da Cunha considerou desfavoráveis duas circunstâncias para estabelecer a pena: a culpabilidade e as consequências do crime.Ao analisar a culpabilidade, o magistrado destacou que Jefferson praticou o homicídio na companhia do irmão, que tinha apenas 17 anos na época. Para o juiz, o réu ofereceu ao adolescente um exemplo extremamente nocivo, aumentando a reprovabilidade da conduta.O magistrado também considerou a idade de Felipe, que tinha 16 anos, ressaltando que sua morte interrompeu prematuramente uma vida repleta de possibilidades e perspectivas.Com esses elementos, a pena-base foi fixada em 16 anos e seis meses de reclusão. Na segunda etapa da dosimetria, uma das qualificadoras foi utilizada para caracterizar o homicídio qualificado, enquanto a outra foi considerada agravante, elevando a pena para 19 anos e três meses.Ao final, Jefferson foi condenado por homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O regime inicial estabelecido foi o fechado.O juiz também determinou que o condenado não poderá recorrer em liberdade e ordenou a expedição de mandado de prisão.A decisão considerou a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), fixada no Tema 1068, segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelos jurados, independentemente do tamanho da pena.A sentença foi publicada durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, realizada em 12 de novembro de 2026, em Cotia.não localizou, até a publicação desta reportagem, uma manifestação da defesa sobre a condenação. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.