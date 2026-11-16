Homem é preso suspeito de matar filhotes de cachorro em Vargem Grande Paulista

Polícia Militar foi acionada pela filha do homem; quatro filhotes recém-nascidos foram encontrados, dois deles mortos e outros dois em estado grave. Um dos animais resgatados também morreu após o atendimento

Foto: Google Street Views





Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (13), em Vargem Grande Paulista, suspeito de praticar maus-tratos contra filhotes de cachorro recém-nascidos. A Polícia Militar foi acionada pela própria filha do investigado, que denunciou a situação.

No imóvel, os policiais encontraram dois filhotes mortos, abandonados nos fundos da residência. Outros dois foram localizados próximos ao homem, que, segundo o relato, estava alcoolizado. Os animais ainda estavam vivos, mas apresentavam estado de saúde grave.Os filhotes foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário na Clínica Dr. Rogério Pet La Vet. Apesar dos primeiros cuidados, um dos animais não resistiu e morreu posteriormente.O homem permaneceu preso. Segundo as informações divulgadas, ele pode responder por maus-tratos a animais, crime cuja pena pode chegar a seis anos e seis meses de reclusão, considerando as circunstâncias relatadas.O investigado também possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio e lesão corporal.