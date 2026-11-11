Homem é preso por estuprar e manter ex-companheira em cárcere privado em motel

Vítima, de 26 anos, conseguiu fugir do quarto após tomar a arma do agressor; funcionário do estabelecimento acionou a Polícia Militar

Foto: PMSP





Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (10), por manter a ex-companheira, de 26 anos, em cárcere privado e submetê-la a violência sexual em um motel na região do Butantã, zona oeste de São Paulo.

Segundo informações preliminares, na noite de segunda-feira (9), o homem teria utilizado um perfil falso em um aplicativo de rede social para atrair a vítima até o estabelecimento. Ao chegar ao quarto, a mulher encontrou o ex-companheiro armado com um revólver calibre .38, com numeração suprimida.Ainda de acordo com as informações, ela foi ameaçada, agredida fisicamente e obrigada a manter relações sexuais. O suspeito também teria filmado a violência.Em determinado momento, a vítima conseguiu tomar a arma de fogo do homem e fugir para a recepção do motel. Um funcionário do estabelecimento percebeu a situação e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.Policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram até o local, realizaram a abordagem e prenderam o suspeito. O revólver foi apreendido, e a mulher recebeu acolhimento dos policiais.O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).