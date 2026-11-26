Crime ocorreu em dezembro de 2022. Segundo a sentença, familiares ouviram os pedidos de socorro e conseguiram interromper o ataque; julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nesta quinta-feira (26)

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Um homem foi condenado a 18 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar a própria sobrinha, de 11 anos, em Cotia. A sentença foi publicada nesta quinta-feira (26), após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cotia.

De acordo com a decisão da 1ª Vara Criminal, o crime aconteceu em 10 de dezembro de 2022, por volta das 3h38, em uma residência na zona rural do município. O homem atacou a criança enquanto ela dormia, pressionando o pescoço dela com as mãos.A menina acordou e pediu socorro. Uma criança de apenas três anos, que também estava no quarto, começou a gritar. A irmã da vítima e o marido dela foram até o cômodo e encontraram o homem asfixiando a menina. Os familiares conseguiram retirá-lo de cima da criança e impediram que o ataque continuasse.A vítima foi socorrida por parentes e encaminhada ao Hospital de Embu das Artes. Conforme a sentença, fotografias anexadas ao processo mostraram marcas no pescoço da menina.O caso foi submetido ao Tribunal do Júri nesta quinta-feira (26). Por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime, rejeitaram a absolvição e reconheceram as quatro qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia.Entre elas estão o emprego de asfixia, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o fato de o crime ter sido cometido contra criança menor de 14 anos e o contexto de violência contra a mulher.Na dosimetria da pena, o juiz também considerou os antecedentes criminais do réu e a presença de outras circunstâncias agravantes. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante.A pena definitiva foi fixada em 18 anos e três meses de reclusão. O magistrado determinou o início imediato do cumprimento da condenação, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a soberania das decisões do Tribunal do Júri.O homem já estava preso durante o andamento do processo.