Guarda municipal estava de moto quando foi abordado por um adolescente e outro homem no Jardim Sandra; menor permanece internado sob escolta policial e comparsa fugiu

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Um guarda civil municipal (GCM) à paisana reagiu a uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (16), na Estrada dos Firches, no Jardim Sandra, em Cotia. Durante a ação, um adolescente de 16 anos foi baleado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o adolescente e outro homem, ainda não identificado, abordaram o guarda municipal, que conduzia uma motocicleta. O agente reagiu à abordagem e efetuou disparos contra os envolvidos.O adolescente foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, onde permanece internado sob escolta policial.Com o menor, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. O segundo envolvido conseguiu fugir e ainda não foi localizado.A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o homem que fugiu.O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia como tentativa de roubo e lesão corporal decorrente de intervenção policial.