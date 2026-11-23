Familiares de estudantes devem manifestar interesse entre hoje e 11 de dezembro; refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30

Foto: Governo de SP





As escolas estaduais de São Paulo, incluindo unidades da Região Metropolitana, interior e litoral, recebem, entre os dias 23 de novembro e 11 de dezembro, as inscrições de familiares de estudantes interessados em garantir alimentação escolar durante as férias de janeiro de 2027.



Como fazer a inscrição



Para que os estudantes possam receber as refeições durante o período de férias, pais e responsáveis devem responder à pesquisa de intenção pela



A confirmação antecipada é necessária para que as unidades de ensino organizem o preparo das refeições conforme a quantidade de estudantes interessados, evitando desperdício de alimentos.



Confira o passo a passo para realizar o cadastro pela SED:



Acesse a

No menu lateral, clique em Questionários.

Selecione a opção Questionário Dinâmico.

Clique em Meus Questionários.

Procure por Alimentação nas Férias – Janeiro/2027 e selecione o questionário com status ativo.

Preencha as informações para registrar o interesse. Para que os estudantes possam receber as refeições durante o período de férias, pais e responsáveis devem responder à pesquisa de intenção pela Secretaria Escolar Digital (SED) ou manifestar interesse diretamente na escola de origem do aluno.A confirmação antecipada é necessária para que as unidades de ensino organizem o preparo das refeições conforme a quantidade de estudantes interessados, evitando desperdício de alimentos.Acesse a Secretaria Escolar Digital No menu lateral, clique em Questionários.Selecione a opção Questionário Dinâmico.Clique em Meus Questionários.Procure por Alimentação nas Férias – Janeiro/2027 e selecione o questionário com status ativo.Preencha as informações para registrar o interesse.

A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prevê o fornecimento de refeições entre os dias 4 de janeiro e 5 de fevereiro. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas escolas que possuem alimentação centralizada, modelo em que a própria Secretaria é responsável pelos contratos de cozinheiras e pela compra dos alimentos.Os cardápios serão elaborados pela equipe de nutricionistas da Seduc-SP, com refeições balanceadas e nutricionalmente adequadas, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).