Familiares de estudantes devem manifestar interesse entre hoje e 11 de dezembro; refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30
|Foto: Governo de SP
As escolas estaduais de São Paulo, incluindo unidades da Região Metropolitana, interior e litoral, recebem, entre os dias 23 de novembro e 11 de dezembro, as inscrições de familiares de estudantes interessados em garantir alimentação escolar durante as férias de janeiro de 2027.
A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prevê o fornecimento de refeições entre os dias 4 de janeiro e 5 de fevereiro. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas escolas que possuem alimentação centralizada, modelo em que a própria Secretaria é responsável pelos contratos de cozinheiras e pela compra dos alimentos.
Os cardápios serão elaborados pela equipe de nutricionistas da Seduc-SP, com refeições balanceadas e nutricionalmente adequadas, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Como fazer a inscrição
Para que os estudantes possam receber as refeições durante o período de férias, pais e responsáveis devem responder à pesquisa de intenção pela Secretaria Escolar Digital (SED) ou manifestar interesse diretamente na escola de origem do aluno.
A confirmação antecipada é necessária para que as unidades de ensino organizem o preparo das refeições conforme a quantidade de estudantes interessados, evitando desperdício de alimentos.
Confira o passo a passo para realizar o cadastro pela SED:
Acesse a Secretaria Escolar Digital.
No menu lateral, clique em Questionários.
Selecione a opção Questionário Dinâmico.
Clique em Meus Questionários.
Procure por Alimentação nas Férias – Janeiro/2027 e selecione o questionário com status ativo.
Preencha as informações para registrar o interesse.