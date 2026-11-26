Com 27 atletas, a Associação Kiritsu Dojo Karate-Do Shorin-ryu participou da 5ª Copa Monte Mor, válida pelo Circuito ACAK 2026, e terminou na liderança da classificação geral por equipes

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Uma equipe de karatê de Cotia teve destaque na 5ª Copa Monte Mor de Karatê, realizada no domingo (22 de novembro), em Monte Mor. Representada por 27 atletas da Associação Kiritsu Dojo Karate-Do Shorin-ryu, a delegação conquistou 48 medalhas e garantiu o primeiro lugar na classificação geral por equipes, entre 31 academias participantes.

Liderada pelos senseis João Henrique e Giovanni, a equipe somou 11 medalhas de ouro, 16 de prata e 21 de bronze. A competição também correspondeu à 10ª etapa do Circuito ACAK 2026.Confira os destaques da equipeEntre os atletas que conquistaram medalhas de ouro estão Pietro Henrique, Elis Pereira e Liz Braz, que alcançaram o primeiro lugar nas disputas de kata e luta. Fernando Martins e Lorenzo Mietto também conquistaram ouro na modalidade luta, enquanto Davi Correa, Isabella Passos e Pedro Constantino ficaram em primeiro lugar no kata.Nas disputas por equipes, Cotia conquistou duas medalhas de prata: uma no kata feminino e outra no masculino.A delegação também teve resultados expressivos nas categorias individuais, com pódios nas séries A e B, além das disputas das categorias júnior, sênior e master.Além dos medalhistas, os atletas Arthur, João e Pedro também representaram Cotia na competição.Com o resultado, a Kiritsu Dojo encerrou sua participação na etapa com 48 medalhas e o título de campeã geral por equipes, reforçando a presença do karatê cotiano no circuito estadual.