Apresentação de “O Menino que Não Conhecia o Natal” será realizada no dia 6 de dezembro, em frente à Prefeitura, como parte da programação do Natal dos Sonhos
|Foto: Divulgação
A Prefeitura de Cotia promove, no domingo, 6 de dezembro, a partir das 18h, o espetáculo gratuito “O Menino que Não Conhecia o Natal”, com participação especial do humorista Tirulipa. A apresentação será realizada em frente ao Paço Municipal, no Parque Bahia.
A atração faz parte da programação do Natal dos Sonhos e promete reunir diferentes manifestações artísticas em um musical circense que combina teatro, música, dança, acrobacias e malabarismos.
O espetáculo busca transmitir mensagens de esperança, união e solidariedade, por meio de uma história que resgata o significado das celebrações natalinas.
Com entrada gratuita, a apresentação é voltada a toda a família. O público também poderá aproveitar a ocasião para visitar a decoração natalina preparada pela Prefeitura de Cotia.
Serviço
Espetáculo: O Menino que Não Conhecia o Natal
Participação especial: Tirulipa
Data: 6 de dezembro de 2026 (domingo)
Horário: A partir das 18h
Local: Em frente à Prefeitura de Cotia – Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Parque Bahia.
Entrada: Gratuita.
Espetáculo: O Menino que Não Conhecia o Natal
Participação especial: Tirulipa
Data: 6 de dezembro de 2026 (domingo)
Horário: A partir das 18h
Local: Em frente à Prefeitura de Cotia – Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Parque Bahia.
Entrada: Gratuita.