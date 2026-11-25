Apresentação de “O Menino que Não Conhecia o Natal” será realizada no dia 6 de dezembro, em frente à Prefeitura, como parte da programação do Natal dos Sonhos

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia promove, no domingo, 6 de dezembro, a partir das 18h, o espetáculo gratuito “O Menino que Não Conhecia o Natal”, com participação especial do humorista Tirulipa. A apresentação será realizada em frente ao Paço Municipal, no Parque Bahia.

Serviço



Espetáculo: O Menino que Não Conhecia o Natal

Participação especial: Tirulipa

Data: 6 de dezembro de 2026 (domingo)

Horário: A partir das 18h

Local: Em frente à Prefeitura de Cotia – Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Parque Bahia.

Entrada: Gratuita.

A atração faz parte da programação do Natal dos Sonhos e promete reunir diferentes manifestações artísticas em um musical circense que combina teatro, música, dança, acrobacias e malabarismos.O espetáculo busca transmitir mensagens de esperança, união e solidariedade, por meio de uma história que resgata o significado das celebrações natalinas.Com entrada gratuita, a apresentação é voltada a toda a família. O público também poderá aproveitar a ocasião para visitar a decoração natalina preparada pela Prefeitura de Cotia.