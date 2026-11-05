Cotia registra 5,7 mil ocorrências criminais em 12 meses; veja os bairros com mais casos

Levantamento do site Crime Brasil, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), reúne registros entre setembro de 2025 e agosto de 2026 e aponta os bairros com maior número de casos

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Crime Brasil, elaborado a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Cotia registrou 5.770 ocorrências criminais entre setembro de 2025 e agosto de 2026, segundo levantamento publicado pelo site, elaborado a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).





O estudo reúne registros de diferentes tipos de crimes e também apresenta um ranking dos bairros com maior número de ocorrências no município.



Na relação por bairros, o Jardim Araruama aparece na primeira posição, com 254 registros no período analisado. Em seguida estão o Parque Bahia, com 240 ocorrências, e o Jardim Josemar, com 216.



O levantamento apresenta dados de 121 bairros de Cotia. Entre os dez primeiros colocados também estão Jardim Stella Maris (188), Centro (138), Granja Viana (135), Parque Frondoso (129), Parque Mojolo (106), Vila Monte Serrat (103) e Centro de Caucaia do Alto (100).





Arte: Cotia & Cia / Fonte: Crime Brasil





Furtos lideram os registros



Os furtos representam a maior parcela das ocorrências contabilizadas em Cotia. Foram 2.691 registros, o equivalente a aproximadamente 47% do total. Na sequência aparecem os roubos, com 1.213 casos (21%), e as ocorrências de lesão corporal, com 1.008 registros (18%).



O levantamento também contabilizou 465 casos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, 174 registros de tráfico de drogas, 50 ocorrências de estupro de vulnerável e 30 homicídios. Também foram registrados 29 casos classificados como localização ou apreensão de objetos.





Comparação com o Estado



Considerando a população de 289.493 habitantes utilizada pelo levantamento, com base no Censo 2022 do IBGE, Cotia apresentou uma taxa de 1.993 ocorrências por 100 mil habitantes. O índice é aproximadamente 16% inferior à média estadual, de 2.386 registros por 100 mil habitantes.



Em números absolutos, Cotia aparece na 27ª posição entre os municípios paulistas com dados disponíveis. Já no cálculo proporcional à população, ocupa a 95ª posição entre as cidades com informação populacional.



O estudo também aponta que os crimes classificados pelo Crime Brasil como violentos representam cerca de 47% das ocorrências em Cotia, ante 37% no conjunto do Estado. Essa classificação considera diferentes categorias de registros, como roubos, ameaças, lesões corporais e homicídios.



Como interpretar os números



Os dados representam ocorrências registradas pelas autoridades policiais, e não necessariamente a totalidade dos crimes cometidos. Casos que não chegam ao conhecimento da polícia não aparecem nas estatísticas.



Outro ponto importante é que o ranking dos bairros considera o número absoluto de registros, sem levar em conta a população de cada região. Portanto, a lista mostra onde houve mais ocorrências contabilizadas, mas não permite afirmar, isoladamente, quais bairros apresentam maior risco proporcional para os moradores.





