Operação da 4ª Divisão de Crimes Cibernéticos cumpre três mandados de busca no município, além de diligências em São Paulo e Taboão da Serra; um investigado é alvo de prisão temporária

Foto: SSP





A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira (17), uma operação para investigar um grupo suspeito de roubar duas mulheres estrangeiras e movimentar os valores obtidos por meio de transferências bancárias e transações com criptomoedas. Parte das diligências ocorre em Cotia.

Policiais da 4ª Divisão de Crimes Cibernéticos (4ª DCCiber), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumprem sete mandados de busca e apreensão: dois na capital paulista, dois em Taboão da Serra e três em Cotia.Um dos investigados foi identificado e é alvo de um mandado de prisão temporária.As investigações apontam que os valores roubados foram transferidos para duas contas bancárias e também movimentados por meio de operações com criptoativos.Além dos três alvos da operação, a Polícia Civil investiga os beneficiários das transferências bancárias para identificar a participação de cada envolvido no esquema.Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade das vítimas, os valores envolvidos ou o resultado das diligências.