Programação da 34ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa prevê audiências criminais nas duas Varas Criminais da cidade, além de julgamento de tentativa de feminicídio pelo Tribunal do Júri

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Cotia terá uma programação concentrada de julgamentos e audiências relacionados à violência contra a mulher durante a 34ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, realizada entre segunda-feira (23) e sexta-feira (27) de novembro.

Das 54 audiências criminais previstas nas 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca, 43 envolvem crimes praticados contra mulheres em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, está previsto um julgamento pelo Tribunal do Júri de um caso de tentativa de feminicídio.A mobilização integra uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os Tribunais de Justiça estaduais, que busca acelerar a tramitação de processos relacionados à violência de gênero e ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).As audiências em Cotia são presididas pelos juízes André Luiz da Silva da Cunha e Maria Luiza Torres de Almeida Vilhena. Também participam os promotores de Justiça Lúcia Nunes Bromerchenkel, Filipe Viana de Santa Rosa e Felipe Bragantini de Lima.A Semana da Justiça pela Paz em Casa acontece três vezes ao ano, tradicionalmente nos meses de março, agosto e novembro. As datas estão relacionadas a marcos importantes da luta pelos direitos das mulheres: o Dia Internacional da Mulher (8 de março), o aniversário da Lei Maria da Penha (7 de agosto) e o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher (25 de novembro).Durante as mobilizações, os tribunais intensificam a realização de audiências, julgamentos e análises de medidas protetivas de urgência. Também são promovidas atividades educativas e preventivas, como palestras, rodas de conversa, campanhas de conscientização e capacitações.Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam a dimensão do desafio enfrentado pelo sistema de Justiça. O ano de 2026 começou com aproximadamente 1,4 milhão de processos de violência doméstica pendentes de julgamento em todo o país. Em relação especificamente aos crimes de feminicídio, pouco mais de 14,5 mil processos aguardavam decisão judicial.Em 2025, as três edições da Semana da Justiça pela Paz em Casa contabilizaram 49.810 julgamentos de processos relacionados à violência doméstica e ao feminicídio, além de 30.142 audiências.No mesmo período, o Judiciário concedeu, analisou ou reavaliou 56.368 medidas protetivas de urgência, instrumentos considerados fundamentais para a proteção de mulheres em situação de violência.Criado em março de 2015, o Programa Justiça pela Paz em Casa tem como objetivo fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha, concentrando esforços do Judiciário para dar prioridade aos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher.Além da responsabilização dos agressores, a iniciativa busca fortalecer a rede de proteção, ampliar a prevenção e promover ações de conscientização sobre a violência de gênero.