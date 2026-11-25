Motiva Sorocabana monitora três trechos da SP-250 após temporal na madrugada desta quarta-feira (25); tráfego segue liberado, mas concessionária orienta motoristas a redobrarem a atenção

Foto: Motiva Sorocabana





As fortes chuvas registradas na madrugada desta quarta-feira (25) provocaram ocorrências em diferentes rodovias da região. Na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), foram identificados pontos de queda de talude e acúmulo de lama e água na pista, nos municípios de Ibiúna e Piedade.



Outras rodovias da região



Além da Bunjiro Nakao, a concessionária identificou ocorrências na Raposo Tavares (SP-270), em Sorocaba, e na Rodovia Lívio Tagliassachi (SP-053/280), em São Roque.



Na Raposo Tavares, no quilômetro 100, sentido capital, houve queda de árvore. A limpeza já foi realizada, mas o local permanece em monitoramento.



Em São Roque, no quilômetro 7 da Lívio Tagliassachi, foram registradas quedas de árvore e de talude. A limpeza também foi realizada, mas o acostamento continua bloqueado.



Orientação aos motoristas



A Motiva Sorocabana orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelos trechos afetados, respeitarem a sinalização e os limites de velocidade e manterem distância segura do veículo à frente.



Em caso de emergência ou necessidade de atendimento nas rodovias, o contato com a concessionária pode ser feito pelo telefone 0800 252 7280.

De acordo com a Motiva Sorocabana, equipes da concessionária atuam na limpeza, sinalização e monitoramento dos trechos afetados. Apesar das ocorrências, não há bloqueios de faixas de rolamento e o tráfego permanece liberado.Em Ibiúna, os pontos de atenção estão nos quilômetros 80,5, sentido leste, onde houve queda de talude com presença de lama na pista, e 79, sentido oeste, também com acúmulo de lama.Já em Piedade, no quilômetro 111, há pequenos pontos de acúmulo de água nos dois sentidos da rodovia. O trecho permanece transitável e está sendo monitorado.