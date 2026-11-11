Câmara de Cotia aprova orçamento de R$ 1,79 bilhão para 2027

Projeto de iniciativa do prefeito Welington Formiga recebeu 14 votos favoráveis e prevê maior volume de recursos para Educação, Obras e Saúde

Foto: Câmara de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, por 14 votos, durante a sessão desta terça-feira (10), o Projeto de Lei nº 144/2026, de iniciativa do prefeito Welington Formiga, que estima a receita e fixa as despesas do município para 2027. A proposta estabelece um orçamento de R$ 1,797 bilhão para o próximo ano.

A Secretaria Municipal da Educação terá a maior previsão orçamentária, com R$ 490 milhões. Na sequência aparecem Obras e Infraestrutura, com R$ 315 milhões, e Saúde, com R$ 257,7 milhões.O projeto também prevê R$ 80,5 milhões para a Secretaria de Segurança Pública e R$ 49,5 milhões para Transporte e Mobilidade. Já a Câmara Municipal terá orçamento de R$ 84,3 milhões.Do total previsto, R$ 1,664 bilhão será destinado a despesas correntes, R$ 74,8 milhões a despesas de capital e R$ 58 milhões à reserva de contingência.A proposta estima ainda a aplicação de 27% das receitas vinculadas em Educação e 17% em Saúde, percentuais acima dos mínimos constitucionais de 25% e 15%, respectivamente.O texto autoriza a Prefeitura a abrir créditos adicionais suplementares de até 20% do total das despesas fixadas, além de outras hipóteses previstas na legislação orçamentária.O orçamento aprovado passa a valer em 1º de janeiro de 2027.