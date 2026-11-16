Animália Park anuncia promoção especial de Black Friday para as férias

Promoção é exclusiva para compras on-line e permite agendar a visita até 31 de janeiro de 2027; primeiro lote tem quantidade limitada

Foto: Reprodução

O Animália Park, localizado em Cotia, lançou uma promoção especial de Black Friday para quem pretende visitar o parque durante as férias. O primeiro lote promocional oferece ingressos para o Animália Reserva por R$ 98 por pessoa, tanto para adultos quanto para crianças a partir de 2 anos.



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O que está incluído no ingresso?



A promoção contempla a entrada no Animália Reserva. Alguns serviços e atrações são cobrados à parte e não estão incluídos no valor promocional, como teleférico, tirolesa, Aquacombat, alimentação, estacionamento e as atrações Animália Diversão (indoor) e Animália Aventura (outdoor).



O aluguel de carrinho de bebê também não está incluído.



Como comprar



Os ingressos promocionais podem ser adquiridos exclusivamente pelo site oficial do parque:



A promoção corresponde ao primeiro lote exclusivo de Black Friday e está sujeita à disponibilidade de ingressos. A promoção contempla a entrada no Animália Reserva. Alguns serviços e atrações são cobrados à parte e não estão incluídos no valor promocional, como teleférico, tirolesa, Aquacombat, alimentação, estacionamento e as atrações Animália Diversão (indoor) e Animália Aventura (outdoor).O aluguel de carrinho de bebê também não está incluído.Os ingressos promocionais podem ser adquiridos exclusivamente pelo site oficial do parque: animaliapark.com.br A promoção corresponde ao primeiro lote exclusivo de Black Friday e está sujeita à disponibilidade de ingressos.

A oferta é válida para compras realizadas exclusivamente pela internet até domingo, 22 de novembro de 2026, ou enquanto durarem os estoques. A quantidade de ingressos promocionais é limitada.Quem aproveitar a promoção poderá agendar a visita e utilizar o ingresso até 31 de janeiro de 2027. A compra, no entanto, precisa ser feita com pelo menos um dia de antecedência, já que o ingresso não pode ser utilizado na mesma data da aquisição.Outra condição anunciada é a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros para compras on-line a partir de R$ 150.