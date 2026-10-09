Falso pai de santo é preso em Itapevi após golpe de R$ 98 mil

Vítima teria feito transferências via Pix após promessa de reconciliação amorosa; mulher suspeita de participar do esquema também foi detida em Carapicuíba

Foto: Governo de SP





Um homem de 30 anos suspeito de se passar por “pai de santo” para extorquir vítimas foi preso na quarta-feira (7), em uma residência na Vila São Francisco, em Itapevi. Uma mulher de 24 anos, apontada como participante do esquema, também foi detida no centro de Carapicuíba.



As prisões foram realizadas pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba, em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelas investigações.



Segundo a apuração, o homem abordava pessoas pelas redes sociais, apresentando-se como “pai de santo”. Depois de transferir a conversa para um aplicativo de mensagens, ele solicitava pagamentos para comprar materiais destinados a supostos trabalhos espirituais que, segundo ele, ajudariam a promover uma reconciliação amorosa.



Entre 20 de março e 4 de abril deste ano, uma vítima do Distrito Federal teria realizado diversas transferências via Pix, que somaram aproximadamente R$ 98 mil. Durante as conversas, a vítima e o filho também teriam sido ameaçados.



Investigação identificou suspeitos



A partir da quebra judicial dos sigilos telefônico e telemático, os investigadores identificaram pessoas suspeitas de integrar o grupo e possíveis beneficiários das contas utilizadas para receber os valores.



Com base nas informações reunidas, a Justiça autorizou mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os investigados.



Os dois suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado.