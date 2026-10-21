Cotia inicia agendamento de consultas por aplicativo em unidade de saúde

Projeto-piloto permite marcar consultas com clínico geral e ginecologista pelo aplicativo Cidade Simples; saiba como agendar

Foto: Reprodução

Moradores cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Caucaia do Alto, em Cotia, já podem agendar consultas com clínico geral e ginecologista pelo celular, por meio do aplicativo Cidade Simples, disponível gratuitamente para Android e iOS.



Como agendar pelo aplicativo



O procedimento pode ser feito em poucos passos:

Baixe gratuitamente o aplicativo Cidade Simples.

Faça o cadastro com seus dados pessoais.

Confirme o número de telefone para acessar a plataforma.

Consulte os horários disponíveis para agendamento, caso esteja vinculado à UBS Caucaia do Alto. Baixe o aplicativo:



iPhone (iOS)



Celulares Android O procedimento pode ser feito em poucos passos:



UBS também terá consultas aos sábados



Outra mudança prevista para a unidade de Caucaia do Alto é a ampliação dos dias de atendimento. A partir de novembro, a UBS passará a oferecer consultas agendadas com clínico geral e ginecologista também aos sábados.



A medida tem como objetivo ampliar o acesso da população às consultas médicas e contribuir para reduzir a demanda reprimida nessas especialidades.

A iniciativa faz parte de um projeto-piloto da Secretaria Municipal de Saúde e busca facilitar o acesso aos serviços, agilizar os agendamentos e oferecer mais comodidade aos pacientes, que poderão consultar os horários disponíveis sem precisar comparecer presencialmente à unidade.Nesta primeira etapa, o serviço é exclusivo para moradores vinculados e cadastrados na UBS Caucaia do Alto. Pacientes atendidos por outras unidades de saúde do município não poderão utilizar a ferramenta neste momento, mesmo que residam na região de Caucaia.Para acessar o serviço, é necessário manter o cadastro atualizado na UBS, especialmente os dados de telefone e e-mail.