Buraco e desmoronamento deixam pedestres em risco no km 39 da Raposo Tavares; veja VÍDEO

Moradores afirmam que pedestres, incluindo crianças e idosos, precisam atravessar a rodovia para chegar ao destino

Imagens concedidas ao Cotia & Cia

Fala Cidadão: Moradores do bairro Recanto Verde denunciam as condições de uma passagem de pedestres localizada no km 39 da Rodovia Raposo Tavares, sob o acesso à Estrada de Caucaia. Moradores do bairro Recanto Verde denunciam as condições de uma passagem de pedestres localizada no km 39 da Rodovia Raposo Tavares, sob o acesso à Estrada de Caucaia.





Após problemas provocados pelas chuvas, parte da estrutura cedeu, deixando o caminho em condições consideradas perigosas para quem precisa utilizar o trecho diariamente.



Um vídeo enviado ao Cotia & Cia pela moradora Sofia De Diego (veja abaixo) mostra a situação no local. As imagens registram erosão, desmoronamento de parte da calçada e da estrutura de alvenaria, além de uma cratera com água e lama. Também é possível observar pedras, entulho e materiais de sinalização caídos próximos à passagem.









A situação preocupa principalmente quem utiliza o acesso para ir ao trabalho ou voltar para casa. Segundo Sofia, a dificuldade atinge também funcionários de empresas instaladas nos dois lados da rodovia, além de crianças e idosos que dependem da passagem para se deslocar.



“Os transeuntes do km 39 estão apreensivos e sem segurança para chegarem ao seu local de trabalho ou às suas residências”, relatou a moradora ao Cotia & Cia.



Ainda segundo Sofia, diante das condições do trecho, algumas pessoas estão tendo que atravessar a própria Rodovia Raposo Tavares para chegar ao destino, aumentando o risco de acidentes.



A moradora afirma que os usuários da passagem já procuraram vereadores, a concessionária Sorocabana e a Polícia Rodoviária para relatar o problema. No entanto, segundo ela, até o momento não houve providências efetivas nem instalação de sinalização adequada para garantir a segurança dos pedestres.



OUTRO LADO



O Cotia & Cia procurou a Prefeitura de Cotia e a Motiva Sorocabana, concessionária responsável pelo trecho, para questionar quais medidas serão adotadas para recuperar a passagem e garantir a segurança dos pedestres. Até a publicação desta reportagem, nenhum dos dois órgãos havia enviado resposta.