Apontado como liderança do PCC no Tocantins é capturado em Cotia

Homem era considerado “Sintonia Final” da facção no estado e, segundo a investigação, coordenava atividades criminosas dentro de uma unidade prisional

Foto: Polícia Civil





Um homem apontado pela Polícia Civil como uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Tocantins foi capturado nesta quinta-feira (29), em Cotia. Segundo as investigações, ele exercia a função de “Sintonia Final” da organização criminosa no estado, posição de liderança dentro da estrutura da facção.

De acordo com a investigação, desde março de 2025, o homem coordenava a liderança do PCC na Unidade Penal Regional de Paraíso do Tocantins, mantendo influência sobre atividades criminosas desenvolvidas dentro do sistema prisional. Internamente, era tratado como “irmão”, denominação utilizada pela organização para seus integrantes.A captura ocorreu durante uma operação conjunta que reuniu policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e policiais civis de São Paulo e do Tocantins.Após receberem informações sobre o paradeiro do procurado, as equipes foram até um imóvel no Parque Mirizola, em Cotia, onde funciona uma habitação coletiva que também abriga um centro de Umbanda. Ao descerem as escadas do local, os policiais avistaram o homem e realizaram a abordagem.Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Um aparelho celular foi apreendido e apresentado à Polícia Civil.Ainda segundo as informações da investigação, o homem também declarava gerenciar um ponto de comercialização de drogas no bairro Mirizola, na divisa entre Cotia e Itapevi.Após a captura, ele foi encaminhado à sede do DEIC, na capital paulista, onde foi registrada a ocorrência. O mandado de prisão estava relacionado à Lei de Organizações Criminosas.