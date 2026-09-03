Lotofácil da Independência: Bacarat aposta em variedade de bolões para o prêmio milionário

Neto Rossi

Com mais de 20 anos de atuação em Cotia, lotérica oferece diferentes opções de apostas para quem quer participar do concurso especial de 15 de setembro

Foto: Divulgação 

A contagem regressiva para a Lotofácil da Independência já começou. O concurso especial, que será realizado no dia 15 de setembro, tem prêmio estimado em mais de R$ 300 milhões, aumentando a expectativa de apostadores em todo o país.

Em Cotia, a Lotérica Bacarat preparou diferentes opções de bolões, com combinações que atendem a diferentes orçamentos e estratégias de jogo. Entre as alternativas estão apostas com uma quantidade maior de dezenas, que ampliam as possibilidades matemáticas de acerto.

A proposta é oferecer ao apostador opções variadas para participar do concurso especial sem precisar fazer uma aposta individual com dezenas de combinações. Nos bolões, os participantes dividem entre si o valor da aposta e também eventuais premiações, conforme as regras estabelecidas para cada modalidade.



Com mais de 20 anos de atuação, a Lotérica Bacarat se consolidou como uma das opções conhecidas pelos apostadores de Cotia e região. A unidade também destaca a quantidade de prêmios já pagos aos clientes ao longo de sua trajetória.

Para quem pretende participar da Lotofácil da Independência, os bolões podem ser uma alternativa para diversificar as apostas e escolher uma modalidade de acordo com o orçamento disponível.

Como participar

A Lotérica Bacarat está localizada na Avenida Professor José Barreto, 1641, em Cotia, dentro do Assaí Cotia Centro.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 20h, e aos sábados, das 8h15 às 19h.

Quem preferir pode obter informações sobre os bolões também pelo WhatsApp (11) 92160-2525.

Outra opção é utilizar o Marketplace da Caixa, pelo código 21 000 944-6

📅 Lotofácil da Independência: 15 de setembro
📍 Lotérica Bacarat: Av. Prof. José Barreto, 1641 – Cotia/SP, dentro do Assaí Cotia Centro
📲 WhatsApp: (11) 92160-2525
🛒 Também é possível comprar pelo Marketplace da Caixa.
🎯 Código Marketplace Caixa: 21 000 944-6

As apostas estão sujeitas às regras da Caixa. Jogue com responsabilidade.
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