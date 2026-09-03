Lotofácil da Independência: Bacarat aposta em variedade de bolões para o prêmio milionário

Com mais de 20 anos de atuação em Cotia, lotérica oferece diferentes opções de apostas para quem quer participar do concurso especial de 15 de setembro

Foto: Divulgação

A contagem regressiva para a Lotofácil da Independência já começou. O concurso especial, que será realizado no dia 15 de setembro, tem prêmio estimado em mais de R$ 300 milhões, aumentando a expectativa de apostadores em todo o país.



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Com mais de 20 anos de atuação, a Lotérica Bacarat se consolidou como uma das opções conhecidas pelos apostadores de Cotia e região. A unidade também destaca a quantidade de prêmios já pagos aos clientes ao longo de sua trajetória.



Para quem pretende participar da Lotofácil da Independência, os bolões podem ser uma alternativa para diversificar as apostas e escolher uma modalidade de acordo com o orçamento disponível.



Como participar



A Lotérica Bacarat está localizada na Avenida Professor José Barreto, 1641, em Cotia, dentro do Assaí Cotia Centro.



A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 20h, e aos sábados, das 8h15 às 19h.



Quem preferir pode obter informações sobre os bolões também pelo WhatsApp (11) 92160-2525.



Outra opção é utilizar o Marketplace da Caixa, pelo código 21 000 944-6



📅 Lotofácil da Independência: 15 de setembro

📍 Lotérica Bacarat: Av. Prof. José Barreto, 1641 – Cotia/SP, dentro do Assaí Cotia Centro

📲 WhatsApp: (11) 92160-2525

🛒 Também é possível comprar pelo Marketplace da Caixa.

🎯 Código Marketplace Caixa: 21 000 944-6



As apostas estão sujeitas às regras da Caixa. Jogue com responsabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, a Lotérica Bacarat se consolidou como uma das opções conhecidas pelos apostadores de Cotia e região. A unidade também destaca a quantidade de prêmios já pagos aos clientes ao longo de sua trajetória.Para quem pretende participar da Lotofácil da Independência, os bolões podem ser uma alternativa para diversificar as apostas e escolher uma modalidade de acordo com o orçamento disponível.Como participarA Lotérica Bacarat está localizada na Avenida Professor José Barreto, 1641, em Cotia, dentro do Assaí Cotia Centro.A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 20h, e aos sábados, das 8h15 às 19h.Quem preferir pode obter informações sobre os bolões também pelo WhatsApp (11) 92160-2525.Outra opção é utilizar o Marketplace da Caixa, pelo código 21 000 944-6📅 Lotofácil da Independência: 15 de setembro📍 Lotérica Bacarat: Av. Prof. José Barreto, 1641 – Cotia/SP, dentro do Assaí Cotia Centro📲 WhatsApp: (11) 92160-2525🛒 Também é possível comprar pelo Marketplace da Caixa.🎯 Código Marketplace Caixa: 21 000 944-6As apostas estão sujeitas às regras da Caixa. Jogue com responsabilidade.

Em Cotia, a Lotérica Bacarat preparou diferentes opções de bolões, com combinações que atendem a diferentes orçamentos e estratégias de jogo. Entre as alternativas estão apostas com uma quantidade maior de dezenas, que ampliam as possibilidades matemáticas de acerto.A proposta é oferecer ao apostador opções variadas para participar do concurso especial sem precisar fazer uma aposta individual com dezenas de combinações. Nos bolões, os participantes dividem entre si o valor da aposta e também eventuais premiações, conforme as regras estabelecidas para cada modalidade.