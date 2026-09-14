Homem é preso suspeito de estuprar os próprios enteados e gravar abusos em São Roque

Suspeito, de 31 anos, é investigado por abusos contra uma adolescente de 14 anos e uma criança de 10; crimes teriam ocorrido mais de uma vez, segundo a Polícia Civil
|Foto: Reprodução
Um homem de 31 anos foi preso no sábado (12), suspeito de estuprar os próprios enteados, uma adolescente de 14 anos e uma criança de 10 anos, em São Roque.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito é investigado por abusos que teriam ocorrido mais de uma vez. As vítimas são uma menina de 14 anos e um menino de 10 anos.
Ainda de acordo com a investigação, o homem também teria gravado os crimes.
A prisão foi realizada durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva no Jardim Santa Vitória, no distrito de Canguera. A ordem judicial foi expedida pela 19ª Vara Criminal do Conselho de Justiça de Sorocaba.
A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG).
Após ser localizado, o homem foi preso e encaminhado à sede da DDM, onde os procedimentos de polícia judiciária foram formalizados.
O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça. As investigações continuam.