Homem é preso suspeito de estuprar os próprios enteados e gravar abusos em São Roque

Suspeito, de 31 anos, é investigado por abusos contra uma adolescente de 14 anos e uma criança de 10; crimes teriam ocorrido mais de uma vez, segundo a Polícia Civil

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Um homem de 31 anos foi preso no sábado (12), suspeito de estuprar os próprios enteados, uma adolescente de 14 anos e uma criança de 10 anos, em São Roque.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é investigado por abusos que teriam ocorrido mais de uma vez. As vítimas são uma menina de 14 anos e um menino de 10 anos.Ainda de acordo com a investigação, o homem também teria gravado os crimes.A prisão foi realizada durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva no Jardim Santa Vitória, no distrito de Canguera. A ordem judicial foi expedida pela 19ª Vara Criminal do Conselho de Justiça de Sorocaba.A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG).Após ser localizado, o homem foi preso e encaminhado à sede da DDM, onde os procedimentos de polícia judiciária foram formalizados.O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça. As investigações continuam.