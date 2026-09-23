Atleta de Cotia conquista título internacional de Para-Jiu-Jitsu em São Bernardo

Aos 25 anos, Felipe Lima Monteiro venceu o Campeonato Internacional de Para-Jiu-Jitsu da CBJJE e levou o nome de Cotia ao lugar mais alto do pódio

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Coluna Esportes & Cia: O atleta Felipe Lima Monteiro, de 25 anos, conquistou o título de campeão do Campeonato Internacional de Para-Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).





A competição foi realizada no último sábado (19), no Ginásio Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.



Felipe representa Cotia na competição e integra a EFATEAM, equipe na qual treina por meio de um projeto social desenvolvido pela Igreja EFATÁ. O trabalho é liderado pelo professor Neto Ramos, faixa-preta de jiu-jitsu.



A conquista coloca o atleta cotiano entre os destaques da competição internacional realizada pela CBJJE.



Título no Para-Jiu-Jitsu



A vitória de Felipe representa também o resultado de um trabalho desenvolvido por meio do esporte e de um projeto social. O atleta treina na EFATEAM dentro da iniciativa mantida pela Igreja EFATÁ, que oferece a prática do jiu-jitsu como uma das atividades de formação e inclusão.



Aos 25 anos, Felipe chegou ao campeonato em São Bernardo do Campo para disputar a competição na modalidade Para-Jiu-Jitsu e terminou o torneio como campeão.





Cotia no pódio



Com a conquista, Felipe leva o nome de Cotia para uma competição de alcance internacional e amplia a presença de atletas da cidade em disputas de alto nível no jiu-jitsu.



A CBJJE mantém um calendário nacional de competições ao longo de 2026, incluindo eventos como o BJJ Internacional, o Pan-Americano e o Mundial da modalidade.



Para a EFATEAM, o título reforça a importância do trabalho desenvolvido pelo projeto social e o potencial do esporte como ferramenta de inclusão, disciplina e desenvolvimento de atletas.



