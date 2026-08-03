Vereadores de Cotia retomam sessões nesta terça-feira após recesso parlamentar

23ª Sessão Ordinária do ano acontece a partir das 10h e terá três projetos voltados ao combate ao feminicídio e à violência contra a mulher
|Foto: Câmara de Cotia
Após o fim do recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Cotia retoma nesta terça-feira (4) as Sessões Ordinárias do Legislativo. A 23ª Sessão Ordinária de 2026 está marcada para começar às 10h, na Sala de Sessões Vereador José Ernesto Ribeiro da Cruz.
O recesso parlamentar terminou nesta sexta-feira (31 de julho), conforme previsto no calendário da Câmara e no artigo 60 da Lei Orgânica do Município. Durante o período, as sessões ordinárias ficaram suspensas.
Com o retorno das atividades em plenário, os vereadores voltam a analisar e votar projetos e demais proposituras que integram a pauta da Casa.
Três projetos voltados às mulheres
Entre as matérias previstas para votação nesta terça-feira estão três Projetos de Lei de autoria do vereador Silvio Cabral (PT) relacionados ao combate à violência contra as mulheres.
As propostas tratam de medidas de combate ao feminicídio e à violência de gênero no município de Cotia.