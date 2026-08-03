Vereadores de Cotia retomam sessões nesta terça-feira após recesso parlamentar

23ª Sessão Ordinária do ano acontece a partir das 10h e terá três projetos voltados ao combate ao feminicídio e à violência contra a mulher

Foto: Câmara de Cotia

Após o fim do recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Cotia retoma nesta terça-feira (4) as Sessões Ordinárias do Legislativo. A 23ª Sessão Ordinária de 2026 está marcada para começar às 10h, na Sala de Sessões Vereador José Ernesto Ribeiro da Cruz.



Três projetos voltados às mulheres



Entre as matérias previstas para votação nesta terça-feira estão três Projetos de Lei de autoria do vereador Silvio Cabral (PT) relacionados ao combate à violência contra as mulheres.



As propostas tratam de medidas de combate ao feminicídio e à violência de gênero no município de Cotia.

O recesso parlamentar terminou nesta sexta-feira (31 de julho), conforme previsto no calendário da Câmara e no artigo 60 da Lei Orgânica do Município. Durante o período, as sessões ordinárias ficaram suspensas.Com o retorno das atividades em plenário, os vereadores voltam a analisar e votar projetos e demais proposituras que integram a pauta da Casa.