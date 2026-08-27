Tatuador de Cotia é premiado em uma das maiores competições de tatuagem do país

Pahtrick Hope, da Free Hand Tattoo e Piercing, foi premiado após disputar a competição com mais de 250 tatuadores de todo o Brasil e artistas internacionais

Foto: Divulgação

O talento de um tatuador de Cotia ganhou destaque no cenário nacional da tatuagem neste fim de semana. Pahtrick Hope, da Free Hand Tattoo e Piercing, conquistou o prêmio de Melhor Tatuagem em Realismo Preto e Cinza durante o Vale Ink, realizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo.



Considerado um dos grandes eventos de tatuagem do país, o encontro reuniu mais de 250 tatuadores, entre artistas brasileiros e nomes internacionais, em uma programação dedicada à arte, à técnica e à criatividade.



Para participar da competição, Pahtrick apresentou uma tatuagem realista em preto e cinza feita em homenagem a Apo Whang-Od, conhecida mundialmente como uma das mais antigas tatuadoras em atividade. Aos 109 anos, a artista filipina é uma referência internacional da tatuagem tradicional e se tornou símbolo de preservação cultural e artística.



A preparação da obra exigiu dedicação intensa. Segundo Pahtrick, foram aproximadamente 26 horas de trabalho, divididas em dois dias consecutivos, até a conclusão da tatuagem apresentada aos jurados.



O esforço foi recompensado com o primeiro lugar na categoria de realismo preto e cinza.



“Estou muito feliz e orgulhoso por essa conquista, principalmente por se tratar de um evento de tamanha relevância no cenário da tatuagem”, afirmou o tatuador.



Além do reconhecimento profissional, o prêmio teve um significado especial para o artista por representar a cidade onde atua.



“E, sem dúvida, ainda mais feliz por poder levar esse prêmio para Cotia e representar nossa cidade através da arte que amo”, destacou Pahtrick.



A conquista coloca o trabalho do tatuador cotiano em evidência em meio a uma competição que reuniu profissionais de diferentes regiões do Brasil e artistas de outros países.









Homenagem a uma referência mundial



A escolha de Apo Whang-Od como inspiração para a tatuagem também acrescentou um significado especial à obra apresentada no Vale Ink.



Nascida nas Filipinas, Apo Whang-Od é reconhecida internacionalmente por sua trajetória como tatuadora tradicional e pela preservação da técnica ancestral de tatuagem praticada na região de Kalinga. Sua história fez com que ela se tornasse uma das figuras mais conhecidas da tatuagem tradicional no mundo.



Ao transformar a imagem da artista em uma obra de realismo preto e cinza, Pahtrick levou para a competição não apenas uma demonstração técnica, mas também uma homenagem a uma personagem que se tornou referência para gerações de tatuadores.





Tattoo feita por Pahtrick em homenagem a Apo Whang-Od. Foto: Divulgação



Reconhecimento para Cotia



Para o tatuador, o resultado também representa uma forma de levar o nome de Cotia para além dos limites do município.



A premiação em São José dos Campos coloca o trabalho desenvolvido na cidade em evidência diante de profissionais e admiradores da tatuagem de diferentes partes do país.



Pahtrick agradeceu às pessoas que participaram do processo e acompanharam sua trajetória até a competição.



“Obrigado a todos que fizeram parte desse processo e acreditaram no meu trabalho. Essa conquista é muito especial!”, declarou.