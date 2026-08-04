Cotia divulga datas e locais onde radares passarão por aferição; veja a lista

Serviço será realizado pelo IPEM-SP a partir de 10 de agosto e poderá provocar intervenções momentâneas no trânsito

Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia divulgou o cronograma de aferição dos radares instalados em diferentes pontos da cidade. Os procedimentos serão realizados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).



Confira o cronograma



10 de agosto (segunda-feira) – a partir das 9h30



Estrada Fernando NobreNº 3.731 – sentidos Bairro/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Bairro;

Nº 1.777 – sentido Bairro/Rodovia Raposo Tavares;

Nº 1.641 – sentido Rodovia Raposo Tavares/Bairro.

17 de agosto (segunda-feira) – a partir das 22h

Avenida Roque Celestino PiresPróximo ao nº 545 – sentidos Caucaia/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Caucaia.

Avenida Ivo Mário Isaac PiresPróximo ao nº 2.401 – sentidos Caucaia/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Caucaia.

18 de agosto (terça-feira) – a partir das 22h



Avenida José GiorgiPróximo ao nº 260 – sentidos Bairro/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Bairro.

Rua José Félix de OliveiraPróximo ao nº 570 – sentidos Bairro/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Bairro.

Avenida São CamiloNº 1.491 – sentidos Bairro/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Bairro.

19 de agosto (quarta-feira) – a partir das 22h

Avenida Professor Joaquim BarretoPróximo ao nº 508 – sentidos Bairro/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Bairro.

Avenida Professor José BarretoPróximo ao nº 17 – sentido Centro/Bairro.

Rua Ovídio Antônio PassosPróximo ao nº 110 – sentido Centro/Rodovia Raposo Tavares.

20 de agosto (quinta-feira) – a partir das 22h



Avenida Ivo Mário Isaac PiresPróximo ao nº 2.000 – sentidos Caucaia/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Caucaia.

Avenida Dr. Odair Pacheco PedrosoA cerca de 120 metros do nº 654 – sentidos Bairro/Centro e Centro/Bairro.

21 de agosto (sexta-feira) – a partir das 22h



Estrada do EmbuPróximo ao nº 311 – sentido Rodovia Raposo Tavares/Bairro;

Próximo ao nº 960 – sentidos Bairro/Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Raposo Tavares/Bairro;

Próximo ao nº 385 – sentido Bairro/Rodovia Raposo Tavares.

A Secretaria orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos locais durante os horários de aferição, além de respeitarem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito. A Secretaria orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos locais durante os horários de aferição, além de respeitarem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

A verificação tem como objetivo confirmar se os equipamentos de fiscalização eletrônica estão funcionando corretamente e registrando as velocidades com precisão, de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação.Os trabalhos começam em 10 de agosto e seguem até o dia 21 de agosto, em diferentes vias do município. Agentes de trânsito estarão nos locais para auxiliar na operação e garantir a segurança das equipes e dos usuários das vias.Durante os procedimentos, poderão ocorrer intervenções momentâneas no fluxo de veículos. Por isso, a Secretaria de Planejamento, Transporte e Mobilidade orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização.