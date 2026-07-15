Tarifa Zero em Cotia completa um mês com mais de 37 mil viagens gratuitas

Gratuidade nos ônibus municipais aos domingos soma 37.434 embarques em cinco semanas e reforça o acesso da população ao lazer, esporte, cultura e comércio
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Tarifa Zero Inclusiva, que garante viagens gratuitas nos ônibus municipais de Cotia aos domingos, completou o primeiro mês de funcionamento com um balanço positivo.
Desde a implantação do programa, em 14 de junho, 37.434 passageiros utilizaram o transporte coletivo sem pagar passagem, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Mobilidade.
Criado para ampliar o acesso da população ao lazer, à cultura, ao esporte, ao turismo e também estimular a economia local, o programa manteve uma procura constante ao longo dos cinco primeiros domingos de operação.
Confira o número de passageiros registrados em cada domingo:
Criado para ampliar o acesso da população ao lazer, à cultura, ao esporte, ao turismo e também estimular a economia local, o programa manteve uma procura constante ao longo dos cinco primeiros domingos de operação.
Confira o número de passageiros registrados em cada domingo:
- 14 de junho: 6.714 passageiros
- 21 de junho: 7.628 passageiros
- 28 de junho: 8.270 passageiros
- 5 de julho: 7.192 passageiros
- 12 de julho: 7.630 passageiros
Ao todo, foram 37.434 embarques gratuitos, com uma média de aproximadamente 7,5 mil passageiros por domingo.
Programa beneficia todas as linhas municipais
A Tarifa Zero Inclusiva é válida em todas as linhas municipais de Cotia e foi instituída pela Lei Municipal nº 2.466/2026. O benefício é exclusivo para os ônibus que circulam dentro do município e não se aplica às linhas intermunicipais, além de não alterar as demais gratuidades já previstas na legislação do transporte coletivo.
Para utilizar o benefício, não é necessário realizar cadastro ou emitir um cartão específico. Os passageiros que já possuem o Cartão TOP devem apenas aproximá-lo da catraca, sem que haja cobrança da tarifa. Já quem não possui o cartão pode solicitar ao motorista a liberação da catraca para embarque.
Incentivo à mobilidade e ao comércio
De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca facilitar o deslocamento das famílias aos domingos, permitindo maior acesso a parques, praças, equipamentos esportivos, eventos culturais e outras opções de lazer, além de incentivar a movimentação do comércio e dos serviços da cidade nos finais de semana.