Tarifa Zero em Cotia completa um mês com mais de 37 mil viagens gratuitas

Gratuidade nos ônibus municipais aos domingos soma 37.434 embarques em cinco semanas e reforça o acesso da população ao lazer, esporte, cultura e comércio

Foto: Prefeitura de Cotia

A Tarifa Zero Inclusiva, que garante viagens gratuitas nos ônibus municipais de Cotia aos domingos, completou o primeiro mês de funcionamento com um balanço positivo.





Desde a implantação do programa, em 14 de junho, 37.434 passageiros utilizaram o transporte coletivo sem pagar passagem, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Mobilidade.



Criado para ampliar o acesso da população ao lazer, à cultura, ao esporte, ao turismo e também estimular a economia local, o programa manteve uma procura constante ao longo dos cinco primeiros domingos de operação.



Confira o número de passageiros registrados em cada domingo:



14 de junho: 6.714 passageiros

21 de junho: 7.628 passageiros

28 de junho: 8.270 passageiros

5 de julho: 7.192 passageiros

12 de julho: 7.630 passageiros

Ao todo, foram 37.434 embarques gratuitos, com uma média de aproximadamente 7,5 mil passageiros por domingo. Ao todo, foram 37.434 embarques gratuitos, com uma média de aproximadamente 7,5 mil passageiros por domingo.



Programa beneficia todas as linhas municipais



A Tarifa Zero Inclusiva é válida em todas as linhas municipais de Cotia e foi instituída pela Lei Municipal nº 2.466/2026. O benefício é exclusivo para os ônibus que circulam dentro do município e não se aplica às linhas intermunicipais, além de não alterar as demais gratuidades já previstas na legislação do transporte coletivo.



Para utilizar o benefício, não é necessário realizar cadastro ou emitir um cartão específico. Os passageiros que já possuem o Cartão TOP devem apenas aproximá-lo da catraca, sem que haja cobrança da tarifa. Já quem não possui o cartão pode solicitar ao motorista a liberação da catraca para embarque.

Incentivo à mobilidade e ao comércio



De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca facilitar o deslocamento das famílias aos domingos, permitindo maior acesso a parques, praças, equipamentos esportivos, eventos culturais e outras opções de lazer, além de incentivar a movimentação do comércio e dos serviços da cidade nos finais de semana.





