Formiga recebe dono da Dolly e Celso Russomanno para falar sobre meio ambiente

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), recebeu nesta segunda-feira (10), em seu gabinete, o presidente da marca de refrigerantes Dolly, Laerte Codonho, e o deputado federal, Celso Russomanno (Repub), para falar sobre meio ambiente.

DONO DA DOLLY JÁ FOI DENUNCIADO POR CRIME AMBIENTAL



Em 2019, Laerte Codonho, dono da Dolly, foi denunciado na Justiça por crime ambiental e corrupção.



Segundo o Ministério Público (MP), por meio de pagamento de propina, policiais acobertaram a derrubada de uma floresta preservada em São Lourenço da Serra para instalação de uma distribuidora de água mineral.





De acordo com o MP, quase 6 hectares foram desmatados. A distribuidora não chegou a sair do papel.



Na época, Laerte negou a denúncia e disse que comprou a área já com direito de explorar a mina de água mineral, respeitando a legislação ambiental.