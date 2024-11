Ruas da Granja Viana serão interditadas neste domingo (24); veja quais

Interdição será no período entre 5h30 e 13h devido a um evento esportivo

Avenida Dona Cherubina será uma das vias interditadas. Foto: Google Street Views

O bairro Granja Viana, em Cotia, terá ao menos 11 vias interditadas neste domingo (24) por conta do evento Terry Fox Run Cotia, realizado pela Escola Canadense Bilíngue MapleBear Granja Viana.

Em nota, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) pede atenção redobrada dos motoristas no período das 5h30 às 13h (veja abaixo).A Terry Fox Run é um evento com foco na arrecadação de fundos para ajudar no tratamento contra o câncer infantil, além de promover a conscientização e a mobilização do público para questões associadas ao tratamento e prevenção do câncer.O evento reúne corrida e caminhada e marca a celebração ao ativista canadense Terry Fox.. Rua Felipe Paltronieli (entre os números 959 e 1119);· Rua Direita (entre os números 11158 e 692)· Rua Ribas;· Rua do Parque (entre os números 499 e 51)· Avenida Denne (entre os números 421 e 1 – trajeto de ida com encontro na avenida marginal)· Avenida Marginal (apenas 1 via de interdição)· Avenida Denne (trajeto de volta entre os números 10 e 426)· Rua da Floresta (entre os números 1 e 350)· Rua Santo Afonso (entre os números 30 e 322)· Rua São Jorge (entre os números 211 e 375)· Avenida Dona Cherubina Viana (duas vias entre os números 743 e 1477)· Rua São Sebastião (entre os números 358 e 01)· Rua Direita (entre os números 915 e 1188)· Rua Felipe Paltronieli (entre os números 959 e 1119).