Morador de Cotia, motorista de app está desaparecido desde segunda-feira (23)

A última notícia de João Carlos é que ele estava em Carapicuíba na noite de segunda; depois, não foi mais visto

João Carlos não é visto desde segunda-feira (23). Foto: Arquivo Pessoal

O motorista de carro por aplicativo João Carlos Barbosa da Silva, de 32 anos, está desaparecido há dois dias. Morador do bairro Recanto Vista Alegre, em Cotia, a última notícia da família é que ele estava em Carapicuíba na noite de segunda-feira (23).

Naquela noite, João Carlos, que estava trabalhando em Osasco, deveria ter ido a uma unidade de saúde em Barueri para ficar junto com o sogro, que estava internado., narra Michele Santos, esposa de João.De acordo com Michele, seu marido deveria ter voltado para o hospital, mas não compareceu., disse.A mãe de João registrou um Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira (25). Qualquer informação sobre João Carlos, entrar em contato com a família pelo celular: (11) 96376-7719.