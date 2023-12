Família procura jovem de 19 anos desaparecido desde terça-feira (5/12) em Cotia

Caio Victor Souza, de 19 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (5/12). Morador do Jardim Torino (km 26 da Raposo Tavares), em Cotia, a família não sabe de seu paradeiro, desde então, e pede ajuda.





De acordo com o boletim de ocorrência, Caio, que é funcionário de uma hamburgueria no km 26, não comparecia ao trabalho desde sábado (2/12). Ele dizia que ia trabalhar, mas ficava em casa, segundo relatou a irmã do jovem.





No entanto, na terça-feira (5), ele saiu de casa dizendo que ia ao serviço, mas não compareceu no local. O seu telefone encontra-se desligado.





A mãe do jovem relatou ao Cotia e Cia que ele já havia sumido em outras ocasiões, mas voltava no dia seguinte e mantinha o celular ligado. Caio chegou a fazer tratamento psicológico.





Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Caio, entrar em contato com os seguintes números: (11) 96031-8768, (11) 99608-8552 ou (11) 97551-7774.