Francisco Tadeu, morador de Cotia, está desaparecido há mais de uma semana

Ele foi visto pela última vez no supermercado Barbosa, em Cotia Francisco Tadeu, o 'Beu', está desaparecido desde o dia 21 de maio. Foto: Arquivo pessoal



Francisco Tadeu Vieira de Lucena, mais conhecido como Beu, está desaparecido desde o dia 21 de maio. Um dia antes, ele completou 56 anos. , mais conhecido como, está desaparecidoUm dia antes,



Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado por uma de suas filhas, Beu foi visto pela última vez na região central de Cotia.



Em troca de mensagens pelo WhatsApp, ele disse à filha que estava no supermercado Barbosa, localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo. Seu telefone, no entanto, desde o último contato, encontra-se desligado.



De acordo com o BO, Beu não levou nada de casa. Estava apenas com a roupa do corpo. A filha disse que eles nunca tiveram problemas e tinham uma convivência harmônica.



Atualmente, Beu estava morando com a filha, o genro e dois netos.



Qualquer informação, entrar em contato com um desses números: (11) 95203-8874 ou (11) 94378-6632.