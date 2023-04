Paixão de Cristo em Itapevi terá grande estrutura com arquibancada e jogo de luzes

Castelos, vilas de casas, templo e espelho d’água são algumas das estruturas que farão parte da encenação cujo tema será: “Os Mistérios do Amor e da Fé”; veja

Arena de eventos onde ocorrerá a Paixão de Cristo. Foto: Prefeitura de Itapevi

Itapevi prepara o espetáculo Paixão de Cristo em um local inédito, na arena de eventos da cidade. A encenação ao ar livre será realizada nesta sexta-feira (7) e neste sábado (8), a partir das 19h. O local da exibição será onde funcionava a antiga pedreira do município, ao lado do Memorial Parque Itapevi, na Cohab II – Setor A, na Estrada Lucinda de Jesus.





O palco ao céu aberto com mais de 170 metros vai receber mais de 200 participantes, entre artistas, bailarinos, músicos e colaboradores. O espaço conta com estruturas grandiosas de mais de 8 metros de altura, como castelos, vilas de casas, templo, espelho d’água e muito mais.





O espaço contará também com arquibancada em cada dia do evento, som especial e jogos de luzes. Também será disponibilizado uma linha de ônibus especial que partirá do Terminal do Centro e circulará uma hora antes do evento transportando o público para o local.





A iniciativa faz parte do calendário oficial de eventos de Itapevi. Em 2023, o espetáculo chega à sua 15ª edição. O evento é organizado pela Escola Municipal Livre de Teatro e Circo, ligada à Secretaria de Cultura e Juventude.





Neste ano, o tema do drama da Paixão de Cristo é “Os Mistérios do Amor e da Fé” e tem como objetivo apresentar a trajetória da vida e obra de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, marcando o início dos mistérios de amor e de fé relacionados a Semana Santa.





No local também será disponibilizada Praça de Alimentação, segurança, ambulâncias e banheiros químicos.