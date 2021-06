Representatividade de Ângela Maluf faz Cotia romper barreiras contra população LGBTQIA+

Em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia, a vice de Rogério Franco falou sobre as discriminações que já sentiu na pele, o trabalho árduo que vem realizando e o compromisso como secretária de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher. "É um momento muito importante para a diversidade ser incluída em uma gestão pública"







A vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf.









Em 165 anos, a cidade de Cotia nunca teve um ou uma representante no poder público que pautasse a questão da diversidade de gênero. Mas essa situação tende a mudar a partir de agora.





A vice-prefeita da cidade, Ângela Maluf, que foi recém empossada secretária municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, conseguiu dar um passo importante para quebrar essa barreira.





Nesta segunda-feira (28), quando foi celebrado no mundo o Dia Internacional do Orgulho Gay, a Prefeitura de Cotia oficializou seu apoio à diversidade de gênero em uma publicação nas redes sociais.





"O orgulho LGBTQIA+ não nasceu da necessidade de celebrar ser lésbica, gay, bi, trans, queer, intersexo ou assexual, mas do direito de existir sem perseguição. Preconceito é crime! Amar e ser amado é direito de todxs!", diz o post.





A publicação foi comemorada por Ângela, pioneira em quebrar essa barreira de mais de um século e meio no município. "Eu rompi uma barreira. Isso tem um peso. As vezes você sente dor, as vezes você é humilhado, incomodado, as vezes você chora a dor de ser quem você é. Mas é uma delícia também saber que eu estou desbravando muitas barreiras", comenta.





Em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia nesta terça-feira (29), a vice de Rogério Franco falou sobre as discriminações que já sentiu na pele, o trabalho árduo que vem realizando e o compromisso com a recente pasta criada nesta gestão.





Foram durante algumas conversas com o prefeito na campanha de 2020, que Ângela despertou a sensibilidade de Franco para essa questão. "Quando a gente ficava fechando a pasta de programação para os 4 anos, eu falei para o prefeito que a Secretaria, que até então só era da Mulher, tinha que ter mais corpo. Falei que nós temos que ter direitos humanos e cidadania, porque a comundiade LGBTQIA+ tem que estar inserida, assim como tem que estar inserido o negro, o indígena, o idoso."





Segundo Ângela, o prefeito acatou seu pedido na mesma hora. "Tanto que ele criou a secretaria [de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher] hoje .Foi a chancela dele. E quando ele me coloca para estar ao lado dele, ele quebra qualquer resistência de dureza a essa diversidade. Sou uma mulher, gay e idosa. Então, é um momento muito importante para a diversidade ser incluída em uma gestão pública", salienta.





Para os próximos anos, com a pasta sob sua responsabilidade, Ângela Maluf tem a missão de levar a conscientização sobre o tema e continuar abrindo cada vez mais espaço para a comunidade LGBTIQIA+. Por ser mulher, lésbica, idosa e simpatizante de religiões de matriz africana, ela reconhece o compromisso e a responsabilidade que estão em suas mãos.