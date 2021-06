Grupo organiza mutirão de limpeza e trabalho de conscientização ambiental na Cachoeira da Graça

Meio Ambiente

Ação ambiental em Cotia acontecerá no dia 4 de julho e os interessados deverão se inscrever para participar

Cachoeira da Graça, em Cotia. Foto: Reprodução

A Movamente Assessoria Esportiva e a Família Saryhara, que desenvolve atividades voltadas para o contato com o meio ambiente, vão realizar uma caminhada instrutiva e também um mutirão de limpeza nos arredores da Cachoeira da Graça, no Morro Grande, em Cotia, no dia 4 de julho.

O grupo sairá às 8h do posto de saúde do Morro Grande. Para participar, os interessados deverão se inscrever por meio de formulário até o dia 02/07 (VEJA AQUI) . A taxa da inscrição é de R$ 20. Segundo os organizadores, o dinheiro será revertido para projetos socioeducativos e ambientais da região.





A trilha também será guiada pelo professor Silvio Donizeti, que além de prestar consultoria de atividades físicas em meio à natureza, também foi coordenador técnico por mais de dez anos organizando o Circuito Brasileiro de Corridas de Montanha.





A proposta do trabalho é realizar uma caminhada na trilha e limpeza nos arredores da cachoeira por meio de um mutirão recolhendo todo lixo e também conscientizar os visitantes da importância de manter o ambiente limpo com a colocação de placas com mensagens.