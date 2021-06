Família procura por idoso de 62 anos que está desaparecido há mais de 2 meses em Cotia

Destaque

Cleudy Alves de Oliveira, que tem problema com alcoolismo, foi visto pela última vez no dia 25 de março, no bairro Atalaia, onde reside





A família do comerciante Cleudy Alves de Oliveira, de 62 anos, ainda não tem notícias sobre o seu paradeiro. Morador do bairro Atalaia, em Cotia, seu Cleudy, que tem problemas com alcoolismo, saiu de casa no dia 25 de março e não foi mais visto.

Cleudy Pires de Oliveira, filho do desaparecido, disse em depoimento à polícia que sua tia, Cleuzinete Maria Alves, informou que iria interná-lo em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Mas ao fazer contato com a tia para perguntar sobre o paradeiro do pai, Cleuzinete não o atendeu e nem respondeu suas mensagens no WhatsApp.

Pires então procurou pelo seu pai em algumas casas de recuperação na região, mas não conseguiu encontrá-lo.



Seu Cleudy fazia tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) de Cotia. Ao fazer contato com a unidade, o filho do comerciante foi comunicado de que o Caps não poderia passar informações sobre o paciente, mesmo sendo para familiares.



“A pessoa do Caps falou que poderia garantir que ele estava bem e que não podia dar mais detalhes. Falou que era pra gente procurar o Ministério Público, que ela só ia falar por meio de uma decisão judicial”, disse Pires ao Cotia e Cia.



A pessoa a qual Pires se refere é a coordenadora técnica do Caps AD de Cotia, Rejane Teixeira Prestes. A reportagem conversou com ela na manhã desta sexta-feira (4) para pedir detalhes sobre Cleudy, já que, segundo Pires, ela tinha informações sobre seu pai. Mas Rejane disse que não poderia passar informações por telefone.



“O que eu posso te orientar é você procurar informações na Promotoria de Justiça de Cotia. Eu não posso passar mais informações, a gente, infelizmente, segue o código de ética”, disse Rejane por telefone.



Pires afirmou que vai entrar com uma ação na Justiça contra o Caps. Cotia e Cia procurou a Prefeitura de Cotia para saber se esse procedimento do Caps está correto e aguarda retorno.



A reportagem tentou conversar com Cleuzinete Maria Alves, irmã de seu Cleudy, mas o celular só deu caixa postal.



O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Polícia de Cotia.



Se alguém souber do paradeiro de seu Cleudy, ligar no número 11 94055-8130.



Reportagem: Neto Rossi